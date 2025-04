Zupiria: «Me parece justo que Amaya Zabarte pida que se aclare su caso, fue víctima de una situación que no buscó» El consejero de seguridad del Gobierno Vasco entiende «totalmente» que la aficionada de la Real declare ante el juez: «Me da igual si el golpe que recibió fue por un pelotazo o por algo lanzado por otra persona»

Europa Press Miércoles, 9 de abril 2025, 11:01

Bingen Zupiria ha asegurado que le parece «justo» que Amaya Zabarte, la aficionada de la Real Sociedad herida por la Ertzaintza en marzo de 2024 en las inmediaciones del Reale Arena antes de comenzar el partido de Champions League que enfrentó al equipo txuri-urdin con el Paris Saint Germain, solicite que se aclare su caso ante un juez. «Lo entiendo totalmente», ha añadido en una entrevista concedida a Naiz Irratia, recogida por Europa Press.

Zupiria se ha referido así al hecho de que Zabarte prestara declaración sobre lo sucedido el pasado lunes en un juzgado de la capital guipuzcoana, tras decidir la jueza que archivó la causa reabrirla tras las nuevas imágenes que se difundieron.

«Está claro que Amaya Zabarte vivió y fue víctima de una situación que no buscó. Me da igual si el golpe que recibió fue por un pelotazo o por algo lanzado por otra persona, porque lo que es verdad es que algo la golpeó y la dañó, por lo que me parece justo que Amaia Zabarte pida que se aclare su caso y lo exponga ante un juez. Lo entiendo totalmente», ha reiterado.

Por su parte, ante la denuncia pública de un joven que ha perdido un testículo tras ser herido en los altercados registrados el pasado jueves por el desalojo del gaztetxe Etxarri II del barrio bilbaíno de Rekalde, Zupiria ha señalado que no tiene el caso «tan claro» porque, según ha dicho, «aún no hemos podido hablar con esta persona que ha hecho la denuncia pública, porque no ha querido hablar con nosotros».

«Por lo que yo sé, por lo menos hasta ahora no ha presentado la denuncia. Si no se presenta denuncia ante la Ertzaintza o cualquier otra policía, es muy complicado analizar y gestionar este caso, porque la denuncia nos ayudaría a establecer el lugar y el momento. Sin denuncia, estamos a ciegas en este caso», ha asegurado.

En todo caso, ha indicado que, «sea cual sea la razón o el incidente» que dañó al joven en los altercados ocurridos en Rekalde, «una persona está herida y, por un lado, le deseó que se recupere cuanto antes, y, por otro, me gustaría que este tema se aclarar como se debe».