Oyarzabal celebra el 'gol partita' ante el Mallorca

Ver 61 fotos
Oyarzabal celebra el 'gol partita' ante el Mallorca EFE

Oyarzabal firma el primer triunfo de la Real

Alivio para unos txuri-urdin que mejoran sus prestaciones y sólo sufren al final ante el Mallorca

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025

Tres puntos, casi de sutura. La Real Sociedad gana y respira. A la sexta, prueba el dulce sabor de la victoria merced a un solitario ... gol de Oyarzabal que le conduce a la victoria ante 23.000 valientes espectadores de Anoeta que sólo sufrieron al final. Y es que la Real fue muy superior al Mallorca de principio a fin, pero su falta de eficacia le llevó a un escenario indeseable en unos últimos minutos en los que Muriqi fue una amenaza perpetua e incluso se pitó un penalti en contra que no fue y lo anuló el Var. Para que no faltara de nada, salió Sadiq, pitado por los suyos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

