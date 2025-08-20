Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Grada Aitor Zabaleta durante un partido en la pasada temporada J.M. Lopez

El Oviedo envía 645 entradas para la visita de la Real al Carlos Tartiere

Las 440 localidades que se ponen a disposición de socios y RS Fans se pueden solicitar desde este miércoles hasta el próximo lunes

Álvaro Guerra

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:05

La Real Sociedad ha abierto este miércoles el formulario online para solicitar las entradas para el partido que enfrentará al club txuri-urdin frente al Oviedo el próximo 30 de agosto a las 19.00 horas. El club asturiano ha enviado 645 entradas y el reparto de localidades es el siguiente: 440 se reservan para las solicitudes de socios y RS Fans, 140 para peñas y 65 para compromisos del club.

Las entradas tienen un precio único de 30 euros para presenciar el encuentro en el Carlos Tartiere y el próximo lunes a las 12.00 horas concluye el plazo para apuntarse. Los solicitantes pueden pedir dos entradas, una para el titular y otra para otra persona que no necesariamente tiene que ser socio o RS Fan.

La visita al estadio carbayón será probablemente una de las más demandadas de la temporada por parte de los socios realzales. Además, el Carlos Tartiere es uno de los estadios con mayor capacidad de grada visitante en Primera División. Las entradas tendrán que ser retiradas el martes que viene en la taquilla de Anoeta.

El que le enfrenta el Oviedo en el Tartiere será el tercer encuentro liguero tras el del sábado pasado ante el Valencia y el del próximo domingo frente al Espanyol en Anoeta. Después, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, tendrá lugar el primer parón liguero, previa a la visita a Anoeta del Real Madrid.

