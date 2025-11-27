Nuevo Goazen Reala!, hoy a las 20.00 horas

DV Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:34 Comenta Compartir

Goazen Reala! tendrá hoy a partir de las 20.00 horas un nuevo capítulo en el que se analizará la previa del partido del domingo ante el Villarreal. El programa estará dirigido por Maite Jiménez y participarán los habituales periodistas de esta casa que siguen la actualidad de la Real.

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube. Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.