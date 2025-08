El Newcastle rechaza casi 140 millones por Isak y el Liverpool no pretende hacer una nueva oferta

Alexander Isak se ha convertido en el culebrón por excelencia del verano. El jugador sueco quiere salir del Newcastle y recalar en el Liverpool, pero ... el conjunto del norte de Inglaterra no tiene intención de venderle si no es en las condiciones que a ellos les interesa. Esta semana ha llegado la primera oferta formal del Liverpool por el sueco, de un montante total de 137 millones de euros, la cual han rechazado las urracas.

La Real Sociedad se mantiene muy atenta a lo que suceda con el sueco, que esta semana ha proseguido con la recuperación de su lesión en Zubieta, ya que posee el 10% de la plusvalía de un futuro traspaso, por lo que podría obtener una buena cantidad de dinero en una temporada en la que no tiene los ingresos de jugar competición europea.

El Newcastle, que juega Champions esta temporada y por tanto no tiene necesidad ni intención de vender a su máxima estrella, es un club con el que no es fácil negociar. Desde que adquiriera la propiedad del club el PIF, fondo monetario de inversión pública de Arabia Saudí, el dinero ha dejado de ser un problema. El Newcastle no quiere afrontar su segunda temporada de las últimas tres en Champions sin su gran referente, que anotó 23 goles en 34 partidos la pasada temporada en la Premier League. Además, desde la marcha de Dan Ashworth, no tienen director deportivo, por lo que no poseen de una figura encargada de llevar las operaciones directamente.

Con esta primera negativa de las urracas, el Liverpool no planea de momento realizar una segunda oferta, según informan periodistas muy conocedores del mercado inglés desde Inglaterra. Los 'reds' ya han realizado una inversión muy fuerte con los fichajes de Wirtz (125 millones), Ekitike (95), Kerkez (46) y Frimpong (40). Ekitike, además, también llega para ser el delantero titular del equipo.

Ampliar Pancarta que se ha podido ver a las afueras del estadio del Newcastle esta semana.

El Newcastle se enfrenta ahora a la coyuntura de dejar ir a su máxima estrella o retenerle contra su voluntad, con todo lo que ello conlleva. La afición urraca está muy decepcionada con que el jugador esté forzando su salida y eso podría enrarecer el ambiente. En Inglaterra han informado este viernes que el Newcastle le ha ofrecido la renovación con una cláusula liberatoria el verano próximo, algo que Isak no quiere aceptar porque solo piensa en salir.

Por el momento, el ariete sueco no ha viajado a la gira de pretemporada del Newcastle y tampoco ha disputado ninguno de los amistosos hasta la fecha. Eddie Howe, su entrenador hasta día de hoy, afirma que «ojalá se quede, pero no sabemos qué puede pasar».