Josu Rivas: «Todos tienen muchísima hambre y no se van a asustar»

El Sanse prepara con mimo la decisiva eliminatoria ante el Nàstic de Tarragona en la que se jugará el ascenso a Segunda División. El ... primero de los dos encuentros se disputa este sábado (20.30 h.) en el Nou Estadi Costa Daurada y Josu Rivas, técnico del filial, asegura que «estamos con muchísimas ganas. El equipo está muy metido, muy ilusionado. Se vio el otro día en la celebración».

El Nàstic de Tarragona es un viejo conocido, no en vano compartió grupo con el Sanse. Sin embargo este Nàstic se parece bien poco al que empató en Zubieta (1-1) y ganó en el Nou Estadi (2-1) debido al relevo que se produjo en el banquillo en el tramo final cuando llegó Luis César Sampedro para sustituir a Dani Vidal: «En teoría el Nàstic es conocido, pero la realidad es que cambiaron de entrenador a falta de dos jornadas y el equipo ha cambiado mucho», apunta Rivas. «Antes tenían un estilo, unas fortalezas y ahora tienen otras. Ahora quieren tener muchísimo más el balón. Se ha notado muchísimo en los cuatro partidos que han jugado, sobre todo en la ida ante el Murcia donde la primera media hora están los 30 minutos con el balón. Han cambiado mucho de registro y valoran mucho el juego posicional, el darse muchos pases, el buscar el hombre libre, la ocupación de espacios. Es un cambio grande», analiza.

El aspecto mental

Como en la eliminatoria ante el Mérida, el Sanse volverá a tener a su favor el jugar la vuelta en casa y la posibilidad de que les valga el empate. «Afrontamos esta eliminatoria igual que ante el Mérida», ha manifestado el técnico txuri-urdin. «Vamos a intentar sacar un buen resultado allí y luego afrontaremos la vuelta. Pero el tener el factor campo, el que nos valga el empate, no nos puede relajar ni un poquito porque sería un error», avisa el donostiarra que reconoce que «es difícil preparar al equipo psicológicamente si no les das experiencias reales y esas experiencias nosotros no se las podemos dar», señala en referencia a la preparación del aspecto mental en este tipo de eliminatorias. «No podemos mas que avisarles, tenerles preparados, que puedan ver alguna imagen de lo que ha sido la eliminatoria del Murcia ante el Nàstic...Lo que tenemos clarísimo es que todos tienen muchísima hambre y que no se van a asustar. Ya hemos tenido esa toma de contacto en Mérida, donde el ambiente fue potente. Ahora creo que se va a doblar».

El Sanse, a las órdenes de Josu Rivas e Imanol Agirretxe, ha preparado el partido ante el Nàstic durante el entrenamiento celebrado en el Z6

La presión en este caso se redobla debido a la cercanía de la posibilidad de lograr el ascenso, aunque Rivas, más que como presión, lo ve «como una ilusión. Clarísimo, además. Creo que es la primera vez que el Sanse puede tener un partido de vuelta para lograr un ascenso en casa y eso es una motivación. Pero no nos podemos guiar por esa motivación de dentro de dos semanas porque primero tenemos esta».

El filial viajará este vierners al mediodía tras el entrenamiento. Será baja Mariezkurrena por sanción, además de Ibra Camara y Olasagasti, lesionados de larga duración. Job Ochieng tiene problemas en los isquios y es duda. Otros jugadores arrastran las típicas molestias y con ellos se están gestionando las cargas.