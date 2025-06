El Sanse logra un sufridísimo billete a la final del playoff de ascenso a Segunda

El Sanse ha conseguido un sufrídisimo billete para la final del playoff de ascenso a Segunda División después de caer derrotado este domingo 0-1 ... ante el Mérida en Zubieta. El filial txuri-urdin ha hecho valer su mejor clasificación liguera para avanzar después de que se haya registrado un empate en el cómputo global de la eliminatoria. El Sanse venció 0-1 en Mérida con un gol de Mariezkurrena, que esta tarde ha sido expulsado a cinco minutos del final.

Ha necesitado una prórroga, pero el Sanse ha conseguido el objetivo. Está a dos pasos de volver a Segunda. La final, a doble partido, se disputará los próximos fines de semana ante el Nàstic de Tarragona, que superó al Murcia en la otra semifinal. El partido de ida se disputará en el Nou Estadi y la vuelta en Zubieta. Como ha ocurrido en esta eliminatoria, al filial txuri-urdin le volvería a valer un empate para subir a la categoría de plata.

Iosu Rivas ha introducido una novedad con respecto al partido de ida en el estadio Romano José Fouto. El donostiarra ha dejado en el banquillo a Mikel Rodríguez y ha dado la alternativa a Gorka Gorosabel para formar en el centro del campo junto con Goti y Carbonell. El Sanse quería cerrar la eliminatoria a través del balón y ha empezado el encuentro mandando y trenzando buenas combinaciones por dentro mediante los tres centrocampistas.

El conjunto txuri-urdin ha encontrado con facilidad a Astiazaran abierto en banda derecha durante el primer cuarto de hora de juego, pero sus centros en buena posición no obtuvieron respuesta en forma de remate dentro del área. El Sanse llegaba a tres cuartos de campo, pero sin acierto en el último pase.

El Mérida, con tres centrales, trataba de desactivar a Mariezkurrena que actuaba como referencia más adelantada, pero el astigartarra se ha rebelado ante la superioridad defensiva visitante para protagonizar la mejor ocasión del encuentro a los veinte minutos de juego con un remate al primer toque tras centro de Astiazaran que Palomares ha salvado de manera milagrosa con la pierna izquierda. La acción ha venido precedida por una gran maniobra previa de Gorosabel por dentro.

Mariezkurrena tiene la mejor ocasión

La oportunidad del Sanse espoleó al conjunto romano que a partir de ese momento iba a empezar a llevar el control del choque y a acercarse con peligro al área realista. Primero Beitia tuvo que emplearse a fondo para despejar in extremis un balón dentro del área pequeña cuando Juan estaba preparado para rematar al fondo de las redes. Acto seguido, en el 25 de juego, Eslava, tuvo la mejor ocasión para los suyos con un tiro a la media vuelta al que Arana, el reemplazo de Fraga en la portería local, respondió con una gran estirada para evitar que se adelantaran los visitantes.

El delantero catalán volvió a ser un incordio para la zaga txuri-urdin, como en Mérida, y a Peru Rodríguez y a Beitia les costó mucho sujetarle debido a su corpulencia. El Sanse sufrió en el tramo final de la primera mitad sin poder llevar la manija del balón a su gusto y con un Mérida muy amenazador que trataba de llegar al área local por medio de Eslava, pero también por fuera, principalmente con Pipe Alfonso por derecha, obligando a Balda a estar más atento de su par que de prodigarse en ataque.

El Sanse trató de reactivarse tras el paso por vestuarios, parecía que quería emular los primeros compases del partido, pero las imprecisiones volvieron a hacer acto de presencia entre los potrillos. Goti, a la hora de juego, dispuso de una ocasión inmejorable para cerrar la eliminatoria, pero su remate dentro del área salió muy defectuoso.

Astiazaran también lo intento con un disparo al primer toque en una acción rápida que obligó a intervenir al meta visitante. Segundos después Goti buscó el gol olímpico en un córner que palmeó en el último instante Palomares para privar del gol al txuri-urdin. Eran los mejores minutos del Sanse en segundo acto hasta que volvió a apagarse tal y como había sucedido en la primera mitad.

El Mérida se sentía muy vivo en la eliminatoria y con el paso de los minutos fue haciéndose de nuevo dueño del choque. Arana, muy atento, tuvo que intervenir en más de una ocasión saliendo de su arco para cortar los avances extremeños. Tras tanto intento, acabó llegando el premio para el Mérida en una jugada en la que Beitia no supo despejar el balón en condiciones para dejar a Eslava, quién si no, en un uno contra uno frente a Arana. El zarauztarra salvó el gol en primera instancia, pero el rechace benefició al delantero emeritense para anotar a puerta vacía y empatar la eliminatoria a un cuarto de hora del final.

Una expulsión para complicar más las cosas

Los nervios se apoderaron de los realistas, incapaces de llevar el control del esférico y con un nuevo dilema. Ir a por el empate y arriesgarse a encajar el segundo o no perder los nervios y llegar a una prórroga en la que el 0-1 le valía para obtener el billete a la final.

Arana volvía a salvar a los locales, mientras el partido se marchaba irremediablemente al tiempo extra sin que el Sanse pudiera hacer nada. Mariezkurrena tiró de amor propio para hacer reaccionar a los suyos con un chut alto muy desviado, pero poco después metió en más problemas al equipo viendo la segunda tarjeta amarilla y siendo expulsado en el momento más delicado de la eliminatoria a solo cinco minutos de final.

Con uno menos, los de Iosu Rivas dieron un paso atrás y se encomendaron a la velocidad de Ochieng al contraataque. El veloz atacante, sin embargo, fue una isla que apenas dispuso de oportunidades para poder arrancar la moto con espacio para correr. El Mérida buscó el segundo, pero el encuentro se fue a la prórroga.

Al Sanse solo le quedaba la épica, mientras el Mérida se volcaba a por más consciente de que el 0-1 no le era suficiente. Los visitantes reclamaron un penalti que no señaló el árbitro, pero su superioridad numérica no se vio reflejada en el área. Un remate de cabeza flojo de Eslava en los instantes finales se saldó sin consecuencias. El Mérida lo intentó hasta el final, pero el Sanse logró resistir para volver a tocar con fuerza las puertas de Segunda.