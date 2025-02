Mikel Merino no olvida a la Real, especialmente a Oyarzabal y a David Silva

El nombre de Mikel Merino ha dejado huella entre los aficionados de la Real Sociedad. El ahora jugador del Arsenal disfrutó, de momento, de su ... mejor etapa como futbolista mientras defendía los colores del conjunto txuri-urdin, equipo en el que militó desde mediados de 2018 hasta el verano pasado que se confirmó su fichaje por los 'gunners'.

A raíz de esto, Merino es muy conciente de todos los buenos años que vivió en Donostia con sus compañeros. Así lo ha dejado saber en una entrevista concedida para DAZN, en donde ha recordado las experiencias y, especialmente, a sus excompañeros David Silva y Mikel Oyarzabal.

Este último ha sido el primer señalado por Merino. Resaltando al actual capitán de la Real por su competitividad y la confianza que transmite sobre el terreno de juego. «¿A la guerra? diría a Mikel por inercia, ya que he participado en muchas guerras con él. Es el jugador con quién más he convivido dentro de un campo de fútbol y con el que más partidos he jugado en toda mi carrera», asegura.

De la misma manera hizo referencia al 'mago'. «Creo que es el mejor compañero que he tenido en mi vida. Tiene un nivel de fútbol extraordinario, además de una gran trayectoria y de ser de esos jugadores de los ves en un campo de fútbol y que te pones a pensar ¿pero como ha hecho eso?», destaca.

Fueron 6 años de transición y progreso que, a día de hoy, lo han llevado a convertirse en uno de los mejores jugadores a nivel mundial en su posición. Una gran etapa en la que se convirtió en pieza clave del equipo vasco y partícipe de levantar una nueva Copa del Rey con la Real tras más de 20 años de sequía.

Gran participe de los éxitos del equipo de Imanol Alguacil y pieza clave de la Real durante los últimos años, con 242 partidos a la espalda, 27 goles, 30 asistencias, el regreso a Champions y demás, el paso de Mikel Merino por Anoeta seguirá vigente en la afición txuri-urdin durante mucho tiempo.