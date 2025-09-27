Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Real Sociedad

Las manos de Remiro tienen que sujetar a la Real Sociedad

Muro. El portero navarro se enfrenta a una nómina de delanteros liderada por Ferrán Torres y Lewandowski que convierten al Barça en el equipo que más goles hace y que más remata

Raúl Melero
Javier Bienzobas (Gráficos)

Raúl Melero y Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:14

Jugar contra un equipo como el Fútbol Club Barcelona es extraordinario. Sus jugadores, sobre todo de ataque, son de una categoría superior a la media ... y ello lleva indiscutiblemente a mirar al portero rival. En este caso a Álex Remiro. El de Cascante será el Ángel de la Guarda del equipo txuri-urdin en Montjuic. Dice el dicho popular, ese que pasa de generación en generación sin necesidad de que se acuñe en ningún lado, que es «un ser espiritual enviado por Dios para proteger, guiar y asistir a una persona a lo largo de su vida». Con que sean durante los noventa minutos más la voluntad, que es lo que va a durar el partido de mañana, sería suficiente. Muchas de las fotos que se disparen mañana tendrán a Remiro como protagonista. No hay duda de que un equipo como el Barça inclina totalmente el partido hacia la portería contraria.

