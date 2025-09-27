Las manos de Remiro tienen que sujetar a la Real Sociedad

Jugar contra un equipo como el Fútbol Club Barcelona es extraordinario. Sus jugadores, sobre todo de ataque, son de una categoría superior a la media ... y ello lleva indiscutiblemente a mirar al portero rival. En este caso a Álex Remiro. El de Cascante será el Ángel de la Guarda del equipo txuri-urdin en Montjuic. Dice el dicho popular, ese que pasa de generación en generación sin necesidad de que se acuñe en ningún lado, que es «un ser espiritual enviado por Dios para proteger, guiar y asistir a una persona a lo largo de su vida». Con que sean durante los noventa minutos más la voluntad, que es lo que va a durar el partido de mañana, sería suficiente. Muchas de las fotos que se disparen mañana tendrán a Remiro como protagonista. No hay duda de que un equipo como el Barça inclina totalmente el partido hacia la portería contraria.

Una de las premisas para que se consiga puntuar ante un equipo de los grandes es que el portero realice una actuación sobresaliente. A veces no vale ni con esas. Remiro fue uno de los héroes de aquel imborrable encuentro ante el Real Madrid en cuartos de final de Copa que acabó con triunfo blanquiazul por 3-4, y que fue el preludio del título copero en La Cartuja. Y, con todo, el navarro tuvo que recoger tres balones de su portería e hizo varias atajadas de mérito. Ese es el panorama que le espera al cancerbero txuri-urdin en Montjuic.

La delantera del Barça frente a Remiro F.C. BARCELONA Goles a favor (1º de la Liga) 19 Goles por partido 3,2 Tiros a puerta por partido 20,7 Tiros al palo 7 Posesión media 72% Porcentaje de pases buenos 89% 4 3 5 2 6 1 1 ÁLEX REMIRO Partidos jugados 6 Goles encajados 9 Paradas 13 Paradas por partido 2,17 Partidos con portería a 0 1 Máximos goles encajados 3 (Betis) 2 FERRÁN TORRES 4 GOLES 15 TIROS 3 LEWANDOWSKI 3 GOLES 6 TIROS 4 RAPHINHA 3 GOLES 13 TIROS 5 LAMINE YAMAL 2 GOLES 13 TIROS 6 RASHFORD 0 GOLES 8 TIROS Los datos se corresponden a las 6 jornadas de Liga de la temporada 2025/26 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS La delantera del Barça frente a Remiro F.C. BARCELONA Goles a favor (1º de la Liga) 19 Goles por partido 3,2 Tiros a puerta por partido 20,7 Tiros al palo 7 Posesión media 72% Porcentaje de pases buenos 89% 4 3 5 2 6 1 1 ÁLEX REMIRO Partidos jugados 6 Goles encajados 9 Paradas 13 Paradas por partido 2,17 Partidos con portería a 0 1 Máximos goles encajados 3 (Betis) 2 FERRÁN TORRES 4 GOLES 15 TIROS 3 LEWANDOWSKI 3 GOLES 6 TIROS 4 RAPHINHA 3 GOLES 13 TIROS 5 LAMINE YAMAL 2 GOLES 13 TIROS 6 RASHFORD 0 GOLES 8 TIROS Los datos se corresponden a las 6 jornadas de Liga de la temporada 2025/26 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS La delantera del Barça frente a Remiro F.C. BARCELONA Goles a favor (1º de la Liga) 19 Goles por partido 3,2 Tiros a puerta por partido 20,7 Tiros al palo 7 Posesión media 72% Porcentaje de pases buenos 89% FERRÁN TORRES 4 GOLES 15 TIROS RAPHINHA LEWANDOWSKI 3 GOLES 3 GOLES 6 TIROS 13 TIROS RASHFORD LAMINE YAMAL 2 GOLES 0 GOLES 13 TIROS 8 TIROS Los datos se corresponden a las 6 jornadas de Liga de la temporada 2025/26 ÁLEX REMIRO Paradas por partido Partidos jugados 2,17 6 Partidos con portería a 0 Goles encajados 1 9 Máximos goles encajados 3 (Betis) Paradas 13 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Le espera a él y sus defensas, aunque extensible a todo el equipo, una previsible tarde de sufrimiento aunque bien es cierto que el premio es mayúsculo, más viendo el titubeante inicio liguero con un botín de cinco puntos sobre los 18 que se han puesto en juego. Lo que se va a encontrar Remiro es fuego cruzado por parte del equipo que más goles mete de la Liga. El choque ante el Oviedo del jueves pasado y que cerró la sexta jornada es todo un libro abierto. Los de Flick empezaron perdiendo y el mejor jugador del cuadro ovetense fue su guardameta. Tres paradones ante disparos culés y un tiro al palo. En la segunda mitad finiquitaron el partido marcando tres goles, pudiendo hacer alguno más. Por ahora el Barça es una máquina de hacer goles y la Real no pretende ser otro rival que reciba muchos goles al medirse a los catalanes.

«A ganar a Barcelona»

Remiro, titular indiscutible en la portería blanquiazul, ha jugado los seis encuentros que se han disputado hasta la fecha y ha realizado en total de trece paradas. La media es de 2,17 por encuentro y la Real es el séptimo equipo que más tiros totales recibe por encuentro, 84. Para hacerse a la idea de la dificultad que va a tener enfrente el equipo de Sergio, el Barça es el conjunto que menos permite al rival, con solo 36 tiros, seis por choque.

«Su hubiéramos ido con uno o dos puntos, seguro que habría mucho más ruido a nuestro alrededor», afirmó el guardameta navarro justo después de lograr su primer triunfo ante el Mallorca sobre la visita a Montjuic. «Con los tres puntos, cogemos confianza y moral, y eso nos va a ayudar a ir a Barcelona a por la victoria», comentó un ambicioso Remiro.

El portero blanquiazul tendrá su particular cota de malla ante el todopoderoso Barcelona con la equipación en homenaje a los cincuenta años del debut de Luis Arconada con el primer equipo. Falta hará porque los pistoleros de Flick no acostumbran a dejar pasar oportunidades.

Ferrán Torres es el máximo goleador del Barça con cuatro tantos, seguido por Robert Lewandowski y Raphinha con tres. Llama la atención que el polaco ha jugado cinco encuentros y tan solo 163 minutos, con lo que su ratio de goles por minuto jugado es altísimo. Solo le han hecho falta seis tiros a puerta para hacer tres goles. En el Tartiere fue suplente, con lo que podría salir de inicio frente al conjunto txuri-urdin.

Flick no parece que vaya a poder contar con Raphinha, que acabó tocado ante el Oviedo. Quien estará de vuelta es Lamine Yamal, como anunció ayer en sus redes sociales. Se quiso poner las 'Ray Ban Balorama' de Terminator y la cazadora de cuero para decir «I'm Back». Volverá a vestirse de corto tras sus problemas físicos con la selección y reaparecerá contra la Real. Veremos si Hans Dieter Flick es conservador y le deja en el banquillo o alinea a la estrella catalana desde el arranque. Por ahora lleva dos goles en trece disparos a puerta.

El quinto delantero del Barcelona es el único que no ha mojado todavía en competición liguera. Marcus Rashford no ha tenido premio aún en sus ocho tiros a puerta contraria, aunque donde sí ha hecho diana es en Champions, donde marcó un doblete frente al Newcastle.

El entrenador del Barcelona se está encontrando la mejor versión de Ferrán Torres, quien ha aprovechado en este arranque las oportunidades que se le han presentado. Pichichi del cuadro culé, ha sido titular en todos los partidos de liga y es el jugador que más dispara a puerta, con quince tiros. El jueves pasado no pudo celebrar ningún tanto pero tuvo un buen puñado de oportunidades. Sin duda un jugador a vigilar constantemente por la zaga de la Real.

En una escuadra del pedigrí de la blaugrana, los goles no solo llegan desde las botas de los delanteros. Fermín, Pedri y Olmo son jugadores acostumbrados a pisar el área con mucha asiduidad. Fruto de su talento y de que obligan tanto al rival que el Barça pasa más tiempo con la pelota en campo rival que en el propio. Entre los tres centrocampistas ofensivos suman cuatro goles en los 24 disparos a puerta que han hecho entre todos ellos.

Séptima visita

Remiro tendrá trabajo a destajo en un marco como Montjuic, más propicio para conciertos. No sería un buen lugar para desafinar en la séptima visita liguera que va a hacer el guardameta como portero de la Real. Si el Barça dispara a la portería rival veinte veces por encuentro, ocho entre los tres palos, no va a ser una tarde aburrida para el jugador realista. Ojalá pueda tener un día tranquilo en la montaña mágica.

Remiro ya ha demostrado que es capaz de sujetar un resultado a través de sus intervenciones. Un par de buenas actuaciones al inicio insufla confianza a la defensa, al equipo y a él mismo. El navarro ha encajado dos veces cuatro tantos en su visita al Barça. El año pasado cuando cayó 4-0 tras una rigurosa expulsión lo que derivó en jugar más de una hora en inferioridad y en la jornada inaugural del curso 2021/22 donde la Real cayó 4-2.

En el resto de encuentros disputados por Remiro en cancha del Barça nunca ha salido goleado. De hecho estuvo en un choque histórico, aquel triunfo por 1-2 de la temporada 2022/23. En dos partidos le metieron dos goles y en otros dos tan solo uno.

No son, ni mucho menos, malos números en un campo donde los guardametas suelen salir trasquilados. Remiro, nuestro Ángel de la Guarda frente al Barcelona, tratará de hacer feliz a toda la parroquia blanquiazul.