'Mi name is Luka' es un tema que popularizó Suzanne Vega en 1987. Luka es nombre de jugón. Sea el deporte que sea. Ahí ... están Luka Modric o Luka Doncic. La Real tiene a su Luka, a Sucic, que también responde al fenotipo de futbolista dotado de un talento que lo hace especial. El mismo reside en su zurda, una mezcla de seda y pólvora, capaz de regatear con un sutil giro de tobillo, de trasladar el balón 50 metros al pie de un compañero o de transformarse en un cañón con el que agujerear redes.

En Sucic se adivina un jugadorazo, pero de momento el croata luce con balón mientras intenta metamorfosearse en una suerte de Mikel Merino que marque territorio y gane duelos. Palabras mayores. El día que lo consiga, volará lejos. Por ahora vuela por debajo del radar, en parte porque el gol le ha sido esquivo y eso ha evitado que el foco mediático le alumbre con fuerza. Hasta ayer solo había marcado un gol. Perdón, un golazo. El que le hizo a Oblak en Anoeta y que supuso el 1-1 frente al Atlético. De eso hace ya más de cuatro meses.

Los postes han sido su gran enemigo al sumar hasta cinco que le han impedido no solo marcar, sino firmar alguno de los mejores tantos del campeonato. Ayer se sacó la espina con dos tantos que deben reforzar su confianza.

Él mismo fue el encargado de iniciar la jugada de su primerotras recibir el balón de Remiro. Corrió por detrás del balón para llegar al área, aparecer en el punto de penalti y rematar el centro de Barrene. Un caramelo. En el segundo esperó en la frontal un saque de esquina y cuando el balón llegó a su posición lo envió al fondo de la red con ese cañón que tiene por zurda.

Sin embargo, no todo fue positivo en el partido de Sucic. En el momento de mayor zozobra de la Real, el croata no emergió en la medular para contener junto a Olasagasti el arreón danés. Perdió varios balones, pero sobre todo fue en los duelos donde al jugador de la Real se le volvieron a ver sus carencias en estas lides. Sólo ganó dos de los seis que tuvo a ras de césped y uno de los dos en los que peleó por un balón aéreo. Queda trabajo por hacer.

No obstante, la peor noticia fue su lesión. Una dura entrada de Dani Silva atrapó su tobillo derecho, aunque parece que fue la rodilla donde más daño se hizo. Imanol no quiso correr riesgos y le sustituyó en el minuto 48. La lesión no parece grave. Seguramente, con el desarrollo posterior del partido, no hubiera estado muchos más minutos sobre el césped. A Sucic hay que dosificarle y darle respiro cuando sea posible. Es un futbolista diferencial, capaz de marcar el desarrollo de un partido. Por algo se llama Luka.