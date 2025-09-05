Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ochieng, en un entrenamiento con la selección de Kenia Harambee Stars

Kenia tiene nuevo '9', juega en la Real y se llama Job Ochieng

El atacante del Sanse debuta con la selección absoluta en la derrota de su país ante Gambia

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:31

Job Ochieng ha debutado este viernes con la selección absoluta de Kenia tras una larga y durísima historia vital que culmina jugando en toda una ... Segunda División y representando a su país en la fase de clasificación al Mundial. Ha sido suplente y ha salido en la segunda parte con el '9' a la espalda y ha jugado 20 minutos, pero no ha podido evitar la derrota de 'Las estrellas de Harambe' ante Gambia 1-3.

