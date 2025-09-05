Kenia tiene nuevo '9', juega en la Real y se llama Job Ochieng

Job Ochieng ha debutado este viernes con la selección absoluta de Kenia tras una larga y durísima historia vital que culmina jugando en toda una ... Segunda División y representando a su país en la fase de clasificación al Mundial. Ha sido suplente y ha salido en la segunda parte con el '9' a la espalda y ha jugado 20 minutos, pero no ha podido evitar la derrota de 'Las estrellas de Harambe' ante Gambia 1-3.

La derrota deja a la selección de Kenia sin posibilidades de clasificarse al Mundia, aunque tiene un equipo muy joven y el crecimiento del fútbol en un país más centrado en el atletismo es palpable. Cada vez más jugadores dan el salto a Europa

«Ochieng es un jugador al que sigo muy de cerca. Está jugando regularmente en el segundo equipo de la Real en una competición muy dura, incluso metió gol en el primer partido, y Kibet está en el Celta pero no está jugando mucho», explicó el seleccionador Benny McCarthy preguntado por la decisión de llamar al jugador del Sanse y no al nuevo fichaje del Celta.

Se trata de un día especial y motivo de gran orgullo para la sensación del segundo equipo de la Real en este inicio de temporada. La Real confío hace ya tres años en un jugador recién llegado a Canarias en unas condiciones muy duras desde Nairobi. Ochieng perseguía su sueño de ser futbolista y escapar de la pobreza de su país natal, algo que ha logrado ya dando el salto al fútbol profesional. Ahora la Real tiene un convenio con el Maspalomas, club con el que Ochieng jugó en Canarias.

El keniano ha ido evolucionando en su fútbol con un específico trabajo en Zubieta para complementar las portensosas condiciones físicas que trae de serie. Ha sido titular en todos los partidos para Ansotegi porque le ofrece un perfil muy distinto para la banda, más aprovechable en la derecha que en la izquierda.