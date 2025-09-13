Inferioridad manifiesta

Históricamente el Madrid venía a Donostia a sufrir. Tanto en Atotxa como en Anoeta. Por eso dolió que en este clásico, los merengues se pasearan ... en una primera parte en la que pudo caernos la del pulpo por la debilidad del equipo en mediocampo y defensa. Lo de la zaga en las transiciones del rival es preocupante. Sergio tiene trabajo.

2 Arbitraje

La expulsión de Huijsen por la falta a Oyarzabal decretada por Gil Manzano fue tan injusta como la sufrida la temporada pasada por Zubeldia en el Villamarín con el mismo colegiado. Tendría mala conciencia. Eso sí, ni por esas consigue la Real vencer un partido arbitrado por el extremeño.

3 Juventud y paciencia

La clasificación aprieta y la afición se pone nerviosa, pero con este equipo hay que tener paciencia. Jóvenes como Gorrotxa o Goti sufren el peaje de la élite, pero esto no es como empieza sino como acaba. Toca mantener la cabeza fría.

4 La cuña de la misma madera

Seguro que Xabi Alonso se sintió extraño el viernes en Donostia durmiendo en un hotel en vez de en su casa. No sabemos si su aita salió del todo contento, pero seguro que Periko espera que algún día su hijo ocupe el banquillo local.

5 Que pasen las regatas

El día en que la Real homenajeó al admirado JB Toshack, habrá que quedarse con una de sus máximas. El galés decía que en Donostia la Liga no empieza hasta que acaba la regata de La Concha. Pues bien, ese día llega hoy y en el horizonte asoman el Betis fuera y el Mallorca en casa, en un partido ya con cierta exigencia.