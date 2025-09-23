Jagoba Arrasate convoca al sobrino de Mitxelo Olaizola para el Real Sociedad - Mallorca El técnico de Berriatua cita a Javier Olaizola Jiménez, central zurdo de 18 años e hijo de Javier Olaizola Rodríguez, excapitán y extrenador bermellón

Ángel López San Sebastián Martes, 23 de septiembre 2025, 16:27

Javier Olaizola Jiménez (Palma de Mallorca, 2007) es uno de los 23 jugadores convocados por Jagoba Arrasate para el encuentro de mañana (21.30 horas) en Anoeta, de máxima tensión, entre la Real Sociedad y el Mallorca. Es defensa, central o lateral, zurdo, mallorquín de aita lasartearra y tiene 18 años. Su citación, provocada por la ausencia por lesión del albanés Marash Kumbulla, no iría más allá si no fuera porque es hijo de Javier Olaizola Rodríguez, exjugador y exentrenador del Mallorca, y por lo tanto, sobrino de Mitxelo, utillero de la Real Sociedad durante casi cuatro décadas.

Javier Olaizola padre fue el lateral izquierdo y también el capitán del mejor Mallorca de la historia, la llamada 'ensaimada mecánica'. Tras ascender en 1997, de la mano de Héctor Cúper en el banquillo y de Samuel Eto'o en el campo, fue finalista de la Copa del Rey en 1998 y obtuvo la clasificación a la Champions League en la temporada 2000/01. Javier también fue técnico apagafuegos del Mallorca en dos etapas distintas, en 2014 y en la campaña 2016-17.

Javier Olaizola hijo todavía no ha tenido la posibilidad de debutar en el primer equipo del Mallorca. Con la marcha de Copete al Valencia y la lesión de su sustituto, Kumbulla, se le abre la puerta merced a sus buenas prestaciones en el Mallorca B y el año pasado en el equipo juvenil. Es un futbolista en el que el club tiene depositadas muchas esperanzas, por cuanto recientemente ha renovado hasta 2028. Se caracteriza por su contundencia y su velocidad.

Ampliar El habitual beso de Mitxelo a Nihat tras un gol del turco Michelena

Mitxelo Olaizola, por su parte, trabajó en la Real Sociedad hasta hace siete años tras 37 ejerciendo de utillero del primer equipo, tarea que no sólo se limitaba a limpiarles las botas y recogerles las sudaderas a los jugadores, sino que en muchas ocasiones tuvo que hacer de psicólogo y hasta de padre. Muchos lo recordarán por esas inolvidables imágenes que protagonizó junto a Nihat Kahveci el año del subcampeonato liguero, el 2002/03. Cada vez que el turco marcaba -y anotó 23 tantos- acudía al banquillo para que Mitxelo le plantara un beso en la mejilla.