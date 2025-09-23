Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Olaizola Jiménez, central del Mallorca y Mitxelo Olaizola, utillero durante más de tres décadas de la Real Sociedad DV

Jagoba Arrasate convoca al sobrino de Mitxelo Olaizola para el Real Sociedad - Mallorca

El técnico de Berriatua cita a Javier Olaizola Jiménez, central zurdo de 18 años e hijo de Javier Olaizola Rodríguez, excapitán y extrenador bermellón

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:27

Javier Olaizola Jiménez (Palma de Mallorca, 2007) es uno de los 23 jugadores convocados por Jagoba Arrasate para el encuentro de mañana (21.30 horas) en Anoeta, de máxima tensión, entre la Real Sociedad y el Mallorca. Es defensa, central o lateral, zurdo, mallorquín de aita lasartearra y tiene 18 años. Su citación, provocada por la ausencia por lesión del albanés Marash Kumbulla, no iría más allá si no fuera porque es hijo de Javier Olaizola Rodríguez, exjugador y exentrenador del Mallorca, y por lo tanto, sobrino de Mitxelo, utillero de la Real Sociedad durante casi cuatro décadas.

Javier Olaizola padre fue el lateral izquierdo y también el capitán del mejor Mallorca de la historia, la llamada 'ensaimada mecánica'. Tras ascender en 1997, de la mano de Héctor Cúper en el banquillo y de Samuel Eto'o en el campo, fue finalista de la Copa del Rey en 1998 y obtuvo la clasificación a la Champions League en la temporada 2000/01. Javier también fue técnico apagafuegos del Mallorca en dos etapas distintas, en 2014 y en la campaña 2016-17.

Javier Olaizola hijo todavía no ha tenido la posibilidad de debutar en el primer equipo del Mallorca. Con la marcha de Copete al Valencia y la lesión de su sustituto, Kumbulla, se le abre la puerta merced a sus buenas prestaciones en el Mallorca B y el año pasado en el equipo juvenil. Es un futbolista en el que el club tiene depositadas muchas esperanzas, por cuanto recientemente ha renovado hasta 2028. Se caracteriza por su contundencia y su velocidad.

El habitual beso de Mitxelo a Nihat tras un gol del turco Michelena

Mitxelo Olaizola, por su parte, trabajó en la Real Sociedad hasta hace siete años tras 37 ejerciendo de utillero del primer equipo, tarea que no sólo se limitaba a limpiarles las botas y recogerles las sudaderas a los jugadores, sino que en muchas ocasiones tuvo que hacer de psicólogo y hasta de padre. Muchos lo recordarán por esas inolvidables imágenes que protagonizó junto a Nihat Kahveci el año del subcampeonato liguero, el 2002/03. Cada vez que el turco marcaba -y anotó 23 tantos- acudía al banquillo para que Mitxelo le plantara un beso en la mejilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  6. 6 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jagoba Arrasate convoca al sobrino de Mitxelo Olaizola para el Real Sociedad - Mallorca

Jagoba Arrasate convoca al sobrino de Mitxelo Olaizola para el Real Sociedad - Mallorca