Imanol también pierde a Becker para visitar al Rayo, «un rival directo»

La Real Sociedad ha perdido a tres jugadores en los tres últimos días. Primero fue la lesión de Brais Méndez en el quinto metatarsiano del ... pie derecho el jueves en Old Trafford, el viernes en Valdebebas fue el turno de Arsen Zakharyan, que recayó de las molestias en el recto femoral derecho, mientras que hoy se ha conocido que Sheraldo Becker tampoco será de la partida el domingo (18.30 horas) ante el Rayo Vallecano por problemas en la rodilla. Estas tres bajas se unen a las ya sabidas de Luka Sucic y Pacheco.

Ha sido el propio Imanol Alguacil quien ha anunciado este sábado la última baja de Becker, que «venía arrastrando unas molestias en la rodilla desde hace tres semanas en las que ha estado entre algodones». El oriotarra ha desvelado que el jugado «acabó bastante dolorido» el encuentro en Old Trafford, donde fue titular. Sobre Zakharyan lamentó que haya vuelto «a recaer de la lesión que ya tuvo. Ya veremos el alcance, no sabemos para cuánto será», ha indicado. «No queremos echar de menos a los que no están, hay que afrontar con lo que estamos los partidos que vienen», ha declarado acto seguido.

El oriotarra ha valorado que la eliminación europea a manos del Manchester United está «totalmente olvidada» y el equipo está «centrado en el partido contra el Rayo». «No hemos tenido mucho tiempo para prepararlo, pero no ponemos excusas. Tenemos que afrontar el partido de la mejor manera posible sabiendo que nos enfrentamos ante un rival directo», ha sostenido.

El entrenador de la Real se ha mostrado «con ganas de centrarnos en Liga y seguir peleando hasta el final por los puestos europeos». Ha reconocido que «no llegamos de la mejor manera posible, pero a nivel de rotaciones hemos oxigenado al equipo para poder competir en todos lo partidos». «Habremos ganado más o menos partidos, pero el equipo ha competido bien que es de lo que se trataba», ha defendido. Incluso ha admitido que por momentos el equipo ha acusado «más cansacio mental que el propio físico», pese a que este último también ha existido.

Por último, ha advertido que «nunca es fácil jugar en Vallecas. Ellos están en un buen momento, aunque no lo demuestren con resultados, están jugando muy bien». «Si damos nuestra mejor versión estaremos cerca de competir y si estamos acertados, de ganar el partido», ha concluido.