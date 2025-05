Giráldez: «Imanol es uno de los referentes para todos los entrenadores que empezamos»

Imanol Alguacuil considera al Celta como «el Girona de la pasada temporada» y a Claudio Giráldez como un grandísimo entrenador. Y éste, técnico celeste, no ... oculta que el entrenador de la Real Sociedad «es uno de los referentes para todos los entrenadores que empezamos». Entiende que su salida haya generado un «revuelo» en el entorno txuri-urdin y que ha sido «duro» para la entidad encajar la noticia, pero quiere remarcar «el gran trabajo» del oriotarra, traducido en todo esto: «La identidad que le ha dado, los logros que ha conseguido, no solo en cuanto a resultados, clasificaciones o títulos, sino en cuanto a una manera de jugar, de mostrarse».

Por todo ello, el técnico del Celta ha querido mostrar «todo mi respeto y toda mi admiración hacia él», al tiempo que le desea «toda la suerte del mundo en su siguiente etapa». Y además tiene un anuncio gratificante para los 'realzales': «Sé que la Real tiene una estructura muy sólida, que lleva muchos años trabajando en ella, como para poder competir las temporadas venideras sin él».

Loas a Sergio Francisco

Además, Giráldez también ha dedicado palabras de elogio hacia Sergio Francisco, sucesor de Imanol en el primer equipo a partir de la próxima temporada, por sus enfrentamientos entre filiales: «Conozco muy bien al entrenador del año que viene, y sé que está trabajando ya con él, me parece que es un gran entrenador, que lo ha hecho muy bien en la Real B», sostiene. Entiende el técnico gallego que no le ha sentado bien a la Real el anuncio, pero él no ve fantasmas de cara al futuro: «Evidentemente no es lo perfecto, pero sabemos que tienen una estructura muy sólida para poder superar ese cambio.»

Por su parte, Giráldez espera una Real «muy intensa», con «muchas cosas en común con nosotros» en cuanto a la presión y el deseo de tener el balón. «Sabemos que vienen de una derrota y creo que han hecho una temporada mucho más completa de lo que la gente puede creer». En este punto, Giráldez cita las semifinales de la Copa del Rey, los octavos de final de la Europa League y «que llevan cinco años jugando competiciones europeas». Por todo ello considera a la Real como «un equipo muy estable, muy difícil de meter mano».

También prevé el entrenador del Celta «un partido que en el componente físico va a ser fundamental después de jugar los dos el sábado». Por todo ello considera «importante la aportación de la gente de banquillo». Por todo ello, y para seguir con la buena dinámica, confía en mantener «la buena sensación que nos dejó el partido de Sevilla y ser capaces de seguir con esa inercia de esos 90 minutos».

Sabe Giráldez que la Real tiene «una necesidad» en la lucha por obtener una plaza en competición europea. «Creo que si nos ganan, se meten totalmente de lleno en estos dos partidos», sostiene el entrenador del Celta pese a los seis puntos de diferencia. «Nosotros sabemos que dependemos de nosotros ahora mismo, que tenemos que ganar en el Real Arena, que sabemos que es muy difícil y creo que tenemos argumentos para poder creer que podemos ganarles», añade.

El precedente de esta misma temporada es poco halagüeño para la Real, ese 2-0 en Balaídos del Día de Santo Tomás, en un partido en el que el Celta fue muy superior: «Es un partido que fue muy completo del Celta, en el que fuimos muy agresivos, muy generosos en el esfuerzo», recuerda el preparador celeste. «Creo que tuvimos la suerte de poder decantarlo en los últimos cinco minutos de la primera parte, que le dio valor a lo que estábamos haciendo y ojalá podamos tener una misma imagen, una misma prestación».