Triste despedida de la Real

Una cosa son los discursos y otra la realidad en el campo. Decía esta semana la capitana de la Real, Nerea Eizagirre, a la hora ... de explicar qué pasa en la Real para que de una temporada a otra salgan nueve jugadoras del vestuario, incluido su entrenador, que todo era más simple de lo que se puede concluir desde fuera y que dentro se le da normalidad, que son cosas del fútbol. «Nos han faltado goles», decía.

Harán bien las que se quedan en reflexionar porque mucho van a tener que cambiar las cosas. El nuevo entrenador, previsiblemente Arturo Ruiz, hoy en el Granada, debe saber dónde se mete para tomar las decisiones que tenga que tomar sin sentimentalismos.

Real Sociedad Lete; Emma, Etxezarreta (Franssi, min. 46), Aparicio (Viles, min. 70), Rodríguez; Cahynova, Jacinto (Egiguren, min. 55), Pardo, Eizagirre (Uria, min. 46), Marcos (Lezeta, min. 55) y Sarriegi. 1 - 4 Tenerife Álvarez; Zaremba, Dembele, Rodríguez, Collado, Pisco (Beltrán, min. 82); Diki (Roldán, min. 62), Oliver, Bicho (Ramos, min. 46), González (Hernández, min. 71) y Babajide (Silano, min. 71). Goles: 1-0, min. 6: Zaremba. 2-0, min. 8: Diki. 3-0, min.19: González. 4-0, min. 43: González. 4-1, min. 50: Leire Pardo.

Árbitra: Amy Peñalver Pearce. Amonestó con amarilla a Claudia Bicho y a Nahia Aparicio.

Estadio: Campo de Fútbol de Adeje.

Lo de hoy en Tenerife, en el último partido de la temporada, no tiene un pase. La Real no ha dado una derechas. Es duro escribirlo y seguro que mucho más vivirlo sobre el césped, pero es que no se puede definir de otra forma que un equipo encaje tres goles en veinte minutos. De acuerdo que más de una está pensando en las vacaciones y en no asumir riesgos que le puedan condicionar los meses de descanso, pero cuando se sale al campo con la camiseta de la Real el respeto debe ser máximo. El primer gol, en el minuto 5, puede tener un pase porque Aleksandra Zaremba se ha sacado un disparo desde fuera del área imparable para Elene Lete. De pedir algo, quizás alguien debió apretar más de cerca a la goleadora para que no tuviera tiempo para armar la pierna.

El segundo tanto ya ha dejado retratadas a las jugadoras de la Real. Primero porque una mala presión en la zona del córner no ha impedido que el Tenerife pusiera un balón en el centro del área, pero es que las realistas que defendían la portería todavía han estado peor. Eran tres defensoras y dos atacantes en el área pequeña. El resultado, se lo pueden imaginar. Ouzraoui le coge la espalda a Nahia Aparicio y llega el segundo gol.

Y para rematar los veinte minutos horrosoros de la Real, un pase del Tenerife a la espalda de las centrales de la Real, con Ane Etxezarreta mal orientada, acaba con una vaselina a la salida de Lete, obra de María José. Cada uno de los tres goles ha llegado por vías distintas y de factura distinta: derecha, izquierda y centro del campo así que la responsabilidad es compartida. Nadie se escapa.

El partido apenas había arrancado y ya estaba acabado así que contemplar el espectacular paisaje montañoso que rodea el campo del Costa Adeje Tenerife fue lo único positivo para calmar la mala gaita.

El cuarto gol, en el minuto 43, otra vez con Mari José como protagonista tras otro error de Ane Etxezarreta, no fue más que la escenificación de la falta de intensidad de las jugadoras de la Real. El Tenerife tocó y tocó en el centro del campo, con las blanquiazules defendiendo con la mirada.

En la segunda parte, Lucía Pardo ha maquillado con su sexto gol de la temporada el fin del ciclo de Sánchez Vera en la Real. Se va él pero se quedan muchas. La reflexión es de ellas.