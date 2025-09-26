Ruiz: «Va a ser el partido más maduro de lo que llevamos de Liga»

Terceras en la clasificación, invictas y tras firmar dos impecables jornadas en el nuevo estadio de Zubieta, las donostiarras viajan a Badalona con el objetivo ... de regresar a casa con otros tres puntos. Enfrente tendrán a un rival rocoso, que mantiene su portería imbatida, aunque el técnico madrileño ha asegurado en la rueda de prensa previa al choque que «tenemos muy claro cómo generarles ocasiones de finalización».

Hace apenas tres días que se decidió en qué Estadio se iba a disputar el partido. Y es que la normativa que obliga a jugar todos los partidos de la Liga F en césped natural ha llevado a ambos conjuntos a ejercer como visitantes en el Estadio Futbol Salou Sports Center. «Nos da confianza que se juegue en un campo neutral, aunque eso no implica ventaja para nadie. Conocemos bien las dimensiones del terreno de juego y tendremos que salir con todo para mantener nuestra línea ascendente», ha señalado Ruiz.

El equipo afronta la quinta jornada con las mismas bajas que en la anterior: Claire Lavogez, Maren Lezeta y Violeta Quiles. «Estamos a punto de recuperar a más jugadoras y eso es muy positivo. De momento contamos con las mismas disponibles que contra el Sevilla», ha explicado en la nueva sala de prensa del edificio Izan el entrenador de 28 años.

Arturo Ruiz espera encontrarse con unas rivales con mucho vuelo en primera división y una plantilla que no tiene miedo a coger el balón y mandar. Como el blanquiazul ha afirmado, «es un equipo muy experimentado y creo que va a ser el partido más maduro de lo que llevamos de Liga. El equipo que esté más sólido sin balón y a la vez más tiempo con él en los pies, será el conjunto que más cómodo se encuentre dentro del partido».

La capitana de la plantilla, Nerea Eizagirre, está siendo una de las jugadoras más diferenciales del equipo y ante esta situación Ruiz se ha mostrado muy contento con las prestaciones de la tolosarra. «Tengo semanalmente conversaciones con ella porque todos sabemos que puede seguir siendo una jugadora muy protagonista como lo ha sido hasta ahora. Su liderazgo cada vez está siendo mejor, pero sobre todo, destaco su gran trabajo sin balón dentro del terreno de juego». Con todo esto sobre la mesa, la Real busca este sábado hacerse con su cuarta victoria del curso y continuar en lo alto de la clasificación liguera.