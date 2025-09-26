Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de arcivo de Ruiz S.Santos
Fútbol femenino

Ruiz: «Va a ser el partido más maduro de lo que llevamos de Liga»

La plantilla de Arturo Ruiz se enfrenta este sábado (12.00 horas) al Levante de Badalona, un equipo al que todavía no le han encajado ningún gol.

Xabier Manzanares

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:14

Terceras en la clasificación, invictas y tras firmar dos impecables jornadas en el nuevo estadio de Zubieta, las donostiarras viajan a Badalona con el objetivo ... de regresar a casa con otros tres puntos. Enfrente tendrán a un rival rocoso, que mantiene su portería imbatida, aunque el técnico madrileño ha asegurado en la rueda de prensa previa al choque que «tenemos muy claro cómo generarles ocasiones de finalización».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

