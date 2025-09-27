La Real Sociedad de Arturo Ruiz rompe la imbatibilidad del Badalona

La Real Sociedad sigue en estado de gracia. El conjunto de Arturo Ruiz carbura y continúa logrando buenos resultados, con un inicio de liga brillante. ... Esta vez ante el Levante Badalona, un conjunto que recibía a las txuri-urdin invicto y sin haber encajado goles en la competición. Precisamente, tuvieron que ser las guipuzcoanas las que rompieran la racha de las catalanas con un 0-2 y firmando un gran partido, que les vuelve a dejar líderes en la tabla a falta de que jueguen Barcelona y Atlético de Madrid.

Los primeros minutos del partido dejaron claro que nadie iba a regalar nada en Salou, en una primera parte atascada y con escasas emociones. Ambos conjuntos disputaron los primeros compases del encuentro ofreciendo un duelo marcado por el ajuste táctico y la seguridad defensiva, en especial de un Badalona que demostró el por qué no había encajado ni un solo gol en la competición.

Fiel a su estilo, la Real intentó generar peligro buscando profundidad a través de sus laterales una y otra vez, como acostumbra el equipo de Arturo Ruiz. Los pocos intentos de las txuri-urdin nacieron casi siempre por banda: primero con un centro largo de Aiara que encontró a Arola llegando desde atrás y cuyo remate forzó a Cubedo a salvar bajo la misma línea de gol, y poco después, otra cabalgada de Aiara terminó en un pase raso que la capitana rival tuvo que desviar cuando Edna ya preparaba el remate, pero terminó quedándose con la miel en los labios. Más allá de esas dos aproximaciones, al equipo de Arturo Ruiz le faltaron ideas para superar una sólida zaga visitante durante el primer tiempo.

Pero el descanso les sentó muy bien. Tras el paso por vestuarios, las jugadoras de la Real Sociedad hicieron una arenga que hizo efecto. Apenas unos minutos después de la reanudación, en el minuto 48, Edna Imade inauguró el marcador. Tras un centro de Arola, Nerea Izaguirre remató, y el rechace quedó en los pies de la nigeriana, que solo tuvo que empujar el balón para romper la imbatibilidad del Levante Badalona y firmar su primer tanto como txuri-urdin.

A partir de ahí, el conjunto guipuzcoano tomó el control absoluto del encuentro. La Real buscó dormir el partido con la posesión, tocando y asociándose con mucha fluidez mientras el Badalona solo corría detrás del balón. Las blanquiazules se mostraron muy cómodas, creando ocasiones en busca del segundo tanto que diera calma y cerrara definitivamente el encuentro. La intensidad y la dinámica del choque cambiaron por completo, dejando claro que la Real era la que buscaba el pleno protagonismo.

No cedieron. El cuadro guipuzcoano fue a más, a medida que dominaban el ritmo y generaban peligro, según avanzaban los minutos. Fue así cuando finalmente, en el minuto 92, Lucía Pardo, que había entrado desde el banquillo, sorprendió con un auténtico zapatazo que se coló por la escuadra, poniendo el 0-2 definitivo en el marcador.

Con este triunfo, la Real Sociedad de Arturo Ruiz continúa firmando un inicio de liga brillante, dejando muy buenas sensaciones en cada encuentro y con ganas de más.