La Real celebrando el primer gol ante el Badalona. RS
Real Sociedad femenina

La Real Sociedad de Arturo Ruiz rompe la imbatibilidad del Badalona

Una segunda mitad brillante sellan el triunfo de las txuri-urdin (0-2), que supieron imponer su estilo ante un buen rival

Álvaro Guerra

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:01

La Real Sociedad sigue en estado de gracia. El conjunto de Arturo Ruiz carbura y continúa logrando buenos resultados, con un inicio de liga brillante. ... Esta vez ante el Levante Badalona, un conjunto que recibía a las txuri-urdin invicto y sin haber encajado goles en la competición. Precisamente, tuvieron que ser las guipuzcoanas las que rompieran la racha de las catalanas con un 0-2 y firmando un gran partido, que les vuelve a dejar líderes en la tabla a falta de que jueguen Barcelona y Atlético de Madrid.

