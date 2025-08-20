Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Real, segunda en la Copa Sentimiento tras empatar ante Osasuna y Tenerife

Edna Imade y Claudia Florentino, lesionadas, se perdieron el doble amistoso y Mirari tuvo que ser sustituida por un golpe

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:36

La Real de Arturo Ruiz fue segunda este miércoles en la Copa Sentimiento tras empatar ante Tenerife y Osasuna, ya que el Tenerife venció a ... las rojillas en el partido inaugural. Edna Imade, lesionada, no participó en el doble amistoso y Claudia Florentino, fichaje de este verano, sigue sin estrenarse con la camiseta realista.

