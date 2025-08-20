La Real, segunda en la Copa Sentimiento tras empatar ante Osasuna y Tenerife

La Real de Arturo Ruiz fue segunda este miércoles en la Copa Sentimiento tras empatar ante Tenerife y Osasuna, ya que el Tenerife venció a ... las rojillas en el partido inaugural. Edna Imade, lesionada, no participó en el doble amistoso y Claudia Florentino, fichaje de este verano, sigue sin estrenarse con la camiseta realista.

El cuadro realista empató a cero en el primer partido ante el Tenerife. Al cuarto de hora Mirari tuvo que ser sustituida por lesión, aumentando la plaga de lesiones en el frente de ataque.

En el segundo partido ante Osasuna, las rojillas se adelantaron al minuto de juego, pero Isasisasmendi, jugadora con ficha del filial, empató el partido anotando su primer gol con el primer equipo. En portería no estuvo Arrula y fue Mendiburu la que se puso bajo palos. El domingo, última prueba en la final de la EH Kopa ante el Eibar.