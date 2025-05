La Real renueva a Andreia Jacinto hasta 2026

Bruno Parcero San Sebastián Lunes, 12 de mayo 2025, 12:18 Comenta Compartir

La Real Sociedad y Andreia Jacinto han llegado a un acuerdo para que la lisboeta renueve su contrato una temporada más, hasta 2026. Convertida en una de las piezas clave del equipo, la continuidad de la portuguesa llega en medio de la desbandada que se produjo la semana pasada con el anuncio de la salida de nueve futbolistas, a la que hay que unir la del entrenador Sánchez Vera.

La jugadora txuri urdin ha rubricado su nueva vinculación con el club en el estadio Reale Arena, acompañada por Maider Castillo, responsable de fútbol femenino élite, y Garbiñe Etxeberria, responsable de fútbol femenino.

«Estoy muy ilusionada de seguir aquí. Ha sido mi casa durante tres años y poder seguir me deja muy contenta», ha comentado Jacinto a los medios del club. «La Real me ha dado mucho. Siento que he crecido como jugadora y como persona desde que he llegado aquí y eso lo valoro muchísimo. Creo que la Real me va a seguir aportando y me va a permitir seuir creciendo como jugadora», ha añadido.

Se define como una futbolista que da «bastante tranquilidad en el campo, trabajo en el día a día y alegría también».

Su continuidad supone una alegría para los aficionados txuri-urdin, algo que agradece: «Espero que estén igual de contentos que yo por seguir aquí. Siento mucho el apoyo de la afición que quería que me quedase», ha comentado.

Y, por último, ha expresado un deseo: «Me gustaría mucho, teniendo en cuenta el equipo y las codniciones que tenemos, disputar un título con la Real. Por muy difícil que sea, es posible».