La capitana de la Real, Nerea Eizaguirre, celebra el gol que consiguió desde los once metros RS

La Real encuentra premio, in extremis, a su esfuerzo

Un penalti con algo de polémica en el 99' dio a las txuri-urdin tres puntos muy merecidos, ya que fueron muy superiores a DUX Logroño

Saúl Martínez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:24

La Real Sociedad consiguió su primera victoria de la temporada al superar de forma agónica, en el minuto 99, al recién ascendido DUX Logroño con ... un penalti cargado de polémica convertido por la capitana Eizagirre (0-1). La visita al Nuevo Las Gaunas tuvo un desenlace de película y a favor del conjunto blanquiazul, tras una falta en la frontal revisada por el VAR.

