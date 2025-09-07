La Real encuentra premio, in extremis, a su esfuerzo

La Real Sociedad consiguió su primera victoria de la temporada al superar de forma agónica, en el minuto 99, al recién ascendido DUX Logroño con ... un penalti cargado de polémica convertido por la capitana Eizagirre (0-1). La visita al Nuevo Las Gaunas tuvo un desenlace de película y a favor del conjunto blanquiazul, tras una falta en la frontal revisada por el VAR.

DUX Logrroño Miralles, Annelie, Colomina, Nata, Iria Castro, Matthews (Valderas, min. 84), Marta (Velazco, min. 75), Falfan, Isina (cap.), P. Partido (Mawete, min. 55) y Asenjo. 0 - 1 Real Sociedad J. Arrula, Emma (L. Pardo, min. 46), Apari, M. Molina, Moraza, Aiara (Cecilia, min. 72), P. Fernández (E. Guridi, min. 82), Cahynová, Andreia, N. Eizagirre (cap.) (Florentino, min. 102) y Arola A. (Lucía, min. 102). Gol 0-1, min. 99: Nerea Eizagirre, de penalti.

Árbitra Alicia Espinosa. Amonestó a la local Velazco y a la visitante Aiara.

El desenlace llegó en un encuentro que hasta entonces había estado muy abierto. Hubo dominio territorial visitante aunque ocasiones repartidas. La primera parte se jugó con intensidad y con un DUX Logroño dispuesto a discutirle la iniciativa a la Real una semana después de arañar un punto contra el Real Madrid sobre el mismo escenario. Las realistas avisaron en el minuto 17 con un disparo de Aiara, la joven bigoleadora de la jornada inaugural, que se marchó al lateral de la red de la meta de Miralles.

El cuadro riojano respondió poco después mediante una acción en profundidad de Partido que fue neutralizada por la defensa. La oportunidad más clara del primer período la tuvo la local Iria, que remató una falta lanzada por Isina y rozó el gol de cabeza. El tramo final del primer tiempo mostró al DUX algo más asentado, subiendo líneas y manteniendo el pulso a la Real, que optó por dar circulación al balón y sin traducirlo en ocasiones claras.

Movimiento al descanso

Arturo Ruiz dio entrada a Lucía Pardo por Emma al paso por los vestuarios del Nuevo Las Gaunas. Por su parte, el técnico local, Héctor Blanco, únicamente realizó tres permutas a lo largo del encuentro y consumió el mismo número de ventanas a tal efecto. El segundo tiempo mantuvo el guion de equilibrio sobre el césped. El DUX volvió a acercarse mediante un disparo de Matthews desde la frontal del área, potente y centrado, que atrapó Arrula, la cual terminó imbatida por primera vez.

En el minuto 74, Asenjo protagonizó una gran internada hasta el área pequeña aunque ni ella ni Annelie lograron rematar. La Real replicó en la jugada siguiente fabricando la oportunidad más clara del encuentro hasta ese momento, un lanzamiento de Eizagirre al larguero. El partido entró en su fase decisiva estando ambos equipos buscando el gol para desnivelar la balanza. El DUX encontró dificultades para enlazar pases en campo rival, pero mantuvo el orden y la concentración defensiva.

La Real insistió en parcela contraria y tuvo premio extra en la prolongación. Una falta en la frontal del área derivó en revisión del VAR, que concluyó la señalización de penalti. La capitana Eizagirre, especialista a balón parado, lo convirtió de lanzamiento ajustado imposible para Miralles en el minuto 99. Lucía y Claudia se sumaron al partido como revulsivas unos instantes después, superado el minuto 100 ante el amplio tiempo añadido decretado. El equipo riojano firmó un partido bastante serio dentro de sus posibilidades. Por su parte, la Real gestionó mejor la posesión, buscó con paciencia el premio y acabó encontrando la recompensa de los tres puntos en los instantes finales. Así, ya son cuatro.

Tres puntos de oro sobre la bocina. Al final, la insistencia ha tenido su premio. Este es el camino a seguir.

El ansiado estreno en Zubieta será el próximo sábado (12.00 horas) ante el Sevilla.