Edna Imade

Jugadora de la Real Sociedad
«Quiero superar los 16 goles del año pasado»

La delantera viene deser la segunda máxima anotadora de la Liga F con el Granada y llega a Donostia para seguir «aprendiendo»

Lukas Otaegui

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 06:56

Cuando estaba embarazada de mellizos, Floren, la madre de Edna Imade, decidió cruzar el Sáhara desde Nigeria para darles un futuro mejor a sus hijos. ... Edna nació en Marruecos durante la travesía y a los pocos meses llegó a España en patera. 24 años después se ha convertido en una de las futbolistas con más proyección del fútbol europeo. Sin ir más lejos, el año pasado formó parte del mejor once de la Liga F, de la que fue segunda máxima goleadora tras anotar 16 tantos con el Granada del propio Arturo Ruiz. Este año jugará en la Real Sociedad cedida del Bayern de Munich, en una temporada de la que espera «seguir metiendo goles para dejar al equipo lo más alto posible» y «aprender del club y de mis compañeras para crecer como futbolista».

