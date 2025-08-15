Cuando estaba embarazada de mellizos, Floren, la madre de Edna Imade, decidió cruzar el Sáhara desde Nigeria para darles un futuro mejor a sus hijos. ... Edna nació en Marruecos durante la travesía y a los pocos meses llegó a España en patera. 24 años después se ha convertido en una de las futbolistas con más proyección del fútbol europeo. Sin ir más lejos, el año pasado formó parte del mejor once de la Liga F, de la que fue segunda máxima goleadora tras anotar 16 tantos con el Granada del propio Arturo Ruiz. Este año jugará en la Real Sociedad cedida del Bayern de Munich, en una temporada de la que espera «seguir metiendo goles para dejar al equipo lo más alto posible» y «aprender del club y de mis compañeras para crecer como futbolista».

– ¿Qué tal está?

– Muy bien la verdad, me voy adaptando poco a poco. Estoy conociendo la ciudad, a mis compañeras y al cuerpo técnico y de momento me siento bien.

– ¿Cómo está siendo su adaptación al equipo?

– Está yendo genial. De hecho, de primeras pensaba que iba a ser todo un poco más frío y cerrado, pero está siendo todo lo contrario. Todos son súper abiertos y muy alegres, la acogida ha sido increíble.

– ¿Qué tipo de jugadora se considera?

– Me considero una chica muy trabajadora y responsable. Además, a nivel de juego considero que soy rápida, puedo tener gol y el juego aéreo es uno de mis fuertes.

– Ya ha anotado tres goles en partidos amistosos, ¿que valoración hace de la pretemporada del equipo?

– Aún nos quedan varios partidos por jugar pero de momento creo que estamos bien. Al final las pretemporadas están para conocernos, para saber qué estilo de juego le viene bien al equipo y qué formación viene mejor. Partiendo de ahí, creo que la pretemporada nos está sirviendo más de aprendizaje, independientemente de los resultados que estemos teniendo.

– ¿Quién ha sido la jugadora que más le ha sorprendido en los entrenamientos?

– Pues me han sorprendido mucho todas, pero si tuviera que quedarme con una sería con Paula Fernández. Ya sabía que era buena, pero me ha chocado verla en persona y en el día a día. Sobre todo el buen pie que tiene.

– Conoce a Arturo Ruiz del año pasado en Granada, ¿cómo lo definiría?

– A nivel humano es súper cercano y muy cariñoso. Es una persona que nos trata a todas súper bien y siempre con respeto. Y como entrenador, creo que es muy valiente y con las ideas muy claras. Creo que son dos cualidades que ayudan a que el equipo tenga una identidad y que cada partido que juguemos sea para ganar.

– ¿Qué mensaje ha mandado al vestuario, se han marcado algún objetivo?

– Nada en especial. No nos hemos puesto ningún objetivo en concreto más allá de competir y dar el mejor nivel de todas nosotras para ayudar al equipo.

– En lo personal, el curso pasado se propuso anotar seis goles y acabó anotando 16. ¿Confía en superar esa marca también en la Real?

– Mi principal objetivo es aprender mucho y absorber todo lo que me enseñen. A nivel personal, me gusta mucho ponerme objetivos que mejoren lo que he hecho con anterioridad. Como comentas, hace dos años me propuse meter seis goles después de haber metido cinco y acabé metiendo 16. Siguiendo esa línea, este curso quiero marcar al menos uno más. Sé que es difícil meter 17 goles en una única temporada, pero ésa es la idea y voy a darlo todo para conseguirlo.

– Esa cifra le hizo estar en el mejor once de la Liga F tras ser la segunda máxima goleadora, ¿que siente tras todo eso?

– Me hace sentir orgullo. Que mi nombre esté junto al de las mejores jugadoras de la Liga F y del mundo es increíble. Sé que todo lo que he hecho lo he conseguido yo sola con sacrificio, trabajo y disciplina. No he tenido la ayuda de nadie y eso me hace estar aún más orgullosa y valorar más lo que he conseguido.

– Después de eso, media Europa estaba tras usted. ¿Cómo ha sido su verano?

– Ha sido un verano bastante loco.Sinceramente no me esperaba que llegasen tantas ofertas y de ese nivel. Pero bueno, traté de gestionarlo todo lo mejor posible y creo que tomé una buena decisión, tanto al fichar por el Bayern de Munich como al venir cedida a un equipo de renombre como es la Real.

– Supongo que con pena después de dejar Granada...

– Sí, la verdad es que me da mucha pena, sobre todo por el gran grupo humano que habíamos formado. Todas las jugadoras estábamos muy unidas y creo que el año tan bueno y bonito que tuvimos hizo que nos uniéramos aún más. Sin duda es lo que más voy a echar de menos de Granada. Pero ahora me toca empezar una nueva etapa y la encaro con toda la ilusión del mundo.

– Hace tres años estaba en Primera Federación y ahora ha llegado a la Real cedida del Bayern. ¿Es consciente de todo lo que le está pasando?

– Muchas veces la gente me dice que todo puede cambiar de un momento a otro, tanto para bien como para mal. En este caso ha sido para bien. Todo lo que he conseguido ha sido con mucho trabajo, con la confianza de gente externa y con mi dedicación. Espero que todo siga creciendo e ir mejorando cada día. Me considero muy madura y las cosas externas al juego no me hacen salirme del camino. Mi objetivo sigue siendo sacar a mi familia hacia adelante y no pienso en las demás cosas.

– Precisamente su familia es experta en ser luchadora...

– Eso es cierto. Nosotros llegamos aquí gracias a mi madre, que estando en Nigeria embarazada decidió que quería darnos una vida mejor a mi hermano y a mí. Para ello, cruzó el desierto hasta llegar a Marruecos, que fue donde nacimos, para cruzar en patera y llegar a España. Entonces nos hemos criado prácticamente en España, nos consideramos españoles, de hecho. Ya aquí empecé en el colegio a jugar a fútbol, luego en el pueblo y hasta el día de hoy.