Arturo Ruiz, en una imagen de archivo. Sara Santos
Real Sociedad femenina

«Queremos prolongar las sensaciones de este buen arranque liguero»

La plantilla liderada por Arturo Ruiz busca este sábado, a las 18.30 horas contra el Levante, lograr su segunda victoria consecutiva en Zubieta

Xabier Manzanares

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:57

La plantilla liderada por Arturo Ruiz, tercera clasificada de la Liga, se enfrenta este sábado al Levante en el segundo choque de la temporada en ... el Estadio Zubieta. «El arranque liguero tras los tres primeros partidos es de sobresaliente, queremos prolongar las buenas sensaciones. Quizás podríamos haber logrado los nueve puntos de nueve, pero la plantilla está haciendo un gran trabajo». De esta manera ha calificado el comienzo del curso el técnico madrileño en la rueda de prensa previa a la cuarta jornada de la temporada.

