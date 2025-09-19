«Queremos prolongar las sensaciones de este buen arranque liguero»

La plantilla liderada por Arturo Ruiz, tercera clasificada de la Liga, se enfrenta este sábado al Levante en el segundo choque de la temporada en ... el Estadio Zubieta. «El arranque liguero tras los tres primeros partidos es de sobresaliente, queremos prolongar las buenas sensaciones. Quizás podríamos haber logrado los nueve puntos de nueve, pero la plantilla está haciendo un gran trabajo». De esta manera ha calificado el comienzo del curso el técnico madrileño en la rueda de prensa previa a la cuarta jornada de la temporada.

El conjunto txuri-urdin, que todavía no conoce la derrota, buscará hacerse con su tercera victoria consecutiva de la campaña, segunda en casa, para tratar de seguir ocupando los puestos europeos de la clasificación general. Puede ser relativamente pronto como para empezar a fijarse en las posiciones de la tabla, pero cuanto más arriba se coloque el equipo en este arranque de campaña, más probable será ver arriba el escudo blanquiazul a finales de la temporada.

Las txuri-urdin, que vuelven a jugar en Zubieta, quieren hacer de su casa un botín de oro del que a los equipos se les haga difícil sacar puntos. «Esperemos que venga la gente a animar al equipo. Yo he jugado aquí contra la Real y soy conocedor de la presión que mete la afición. Esperemos que vengan todos aquellos que se acercaron contra el Sevilla y muchos más», ha argumentado el entrenador de 28 años.

La gran participación ofensiva de la plantilla se ha hecho notar en estas tres primeras jornadas, y es que la participación de las laterales a la hora de atacar está siendo fundamental. «Estamos haciendo un gran papel de concentración y seriedad a la hora de querer jugar a lo que queremos, pero las laterales también están siendo claves a la hora del ataque. Tener dos líneas por las bandas ayuda en los centros, rechaces y en la construcción de las jugadas».

La gran noticia es que Edna Imade puede ser titular en el choque contra el Levante. La nigeriana, que ya participó en la segunda mitad contra el Sevilla, tras su lesión de aproximadamente un mes, podría entrar en el once titular. «Juegue Edna o no, el equipo tiene que seguir con las ideas claras. Esta plantilla no juega en base a una jugadora, sino que elabora su juego en conjunto», ha explicado Ruiz.