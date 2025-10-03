Arturo Ruiz: «Nos motiva que el Tenerife no haya encajado un gol todavía»

Raúl Melero Viernes, 3 de octubre 2025, 14:46 Comenta Compartir

La Real Sociedad se mide a una de las revelaciones de la categoría, el Costa Adeje Tenerife, que navega en la clasificación de la Liga F justo un puesto por debajo de las blanquiazules, con un dato casi extraordinario en esta quinta fecha: no ha encajado ningún gol. «Nos motiva mucho», asegura el entrenador realista, Arturo Ruiz. «La semana pasada lo vivimos de igual modo con el Levante Badalona y eso habla muy bien de la interpretación defensiva del rival«, subraya el madrileño.

El combinado tinerfeño será otro duro hueso de roer para las blanquiazules. En palabras del técnico txuri-urdin, aunque el conjunto canario no haya recibido ningún gol, «hemos podido ver que les han llegado bastante. Esperamos estar acertadas con nuestro juego para hacer goles».

El gran arranque de las realistas les coloca en la tercera posición por detrás tan solo de Barcelona y Atlético. Aun así, Ruiz no quiere valorar qué supone este inicio hasta la próxima jornada. «Hasta la primera fecha FIFA en la jornada siete, lo importante es que el equipo rinda bien. Estamos avanzando todas unidas y lo que me interesa es ver a un equipo sólido», comenta el técnico realista. El entrenador madrileño espera un partido «de tú a tú» ante las tinerfeñas, de las que ha alabado la figura de su entrenador, Eder Maestre.

Jugar en casa supone un plus para la Real. Ha vencido en sus dos encuentros en Zubieta y Arturo Ruiz considera que «nos motiva mucho jugar en casa tras ganar a Sevilla y Levante. Ojalá venga mucha gente porque eso hace que nos sintamos cómodas con la afición y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para ganar el partido». Ruiz ha concluído mencionando que ha sido «una gran semana de trabajo» y la novedad es que Claire Lavogez entra en la convocatoria. La francesa ha superado la lesión que le ha privado de ponerse la elástica txuri-urdin en lo que va de temporada.

