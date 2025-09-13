Bienvenidas a nuestra nueva y acogedora casa

Como una niña con zapatos nuevos. Así se han sentido las jugadoras y staff de la Real durante la semana cuando se han entrenado en ... el remodelado Estadio Zubieta, la imponente casa nueva de ellas para tratar de pelear por conseguir los sueños y objetivos durante los próximos años. El balón vuelve a rodar en el estadio, pero la Real de Arturo Ruiz estará arropada por su gente, que tratarán de llenar los 4.000 asientos del estadio este mediodía en la visita del Sevilla (12.00 horas, DAZN), partido correspondiente a la jornada tres de la Liga F.

Las realistas vienen con fuerza después de ganar al DUX Logroño en Las Gaunas in extremis. Casi superado el minuto 100 de partido, Nerea Eizagirre engañó a la portera desde los once metros para marcar el gol de la primera victoria txuri-urdin. El triunfo fue tan agónico como justo porque el asedio durante el choque fue importante. El equipo de Ruiz tratará de darle continuidad este mediodía en Zubieta con la ayuda de su gente, aunque en previa de un partido contra el Real Madrid pocas horas después quizás no se ocupen todas las butacas. Es igual. La afición viene siendo fiel a ellas durante los últimos años y en este mismo escenario se quieren conseguir hitos como clasificaciones a nuevas finales de Copa de la Reina, sin olvidar que en este mismo césped se cimentó la clasificación a la Champions League.

«Es un día marcado en rojo»

Arturo Ruiz, entrenador txuri-urdin, compareció ayer en la sala de prensa de Zubieta para valorar el partido. «Hemos realizado buenas sesiones y estamos convencidas de ganar, con claridad para lo que hay que hacer mañana. Espero un gran día para el realismo, para la afición. Que tengamos los dos primeros equipos una fiesta del fútbol aquí en Donostia. Ojalá haya mucha gente que haga el plan de venir por la mañana a vernos, comer como se pueda e ir Anoeta», pide Ruiz.

El equipo estrena su nueva casa. «Es un día marcado en rojo, nos hace mucha ilusión estrenarnos en nuestra casa. Lo hemos preparado a nivel psicológico también. Siendo conscientes de que el nivel de activación va a estar la virtud y el disfrute, esperemos estar acertadas dentro y fuera del terreno de juego». Edna, entre otras, sigue siendo duda. «Las lesionadas han mejorado, pero tenemos que esperar».