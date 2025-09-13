Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista aérea del nuevo Z7 de Zubieta, nueva casa de la Real femenina que estrena hoy ante el Sevilla RS
Liga F

Bienvenidas a nuestra nueva y acogedora casa

La Real estrena hoy ante el Sevilla el remodelado Estadio Zubieta donde se peleará en los próximos años por lograr sueños en txuri-urdin

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 06:55

Como una niña con zapatos nuevos. Así se han sentido las jugadoras y staff de la Real durante la semana cuando se han entrenado en ... el remodelado Estadio Zubieta, la imponente casa nueva de ellas para tratar de pelear por conseguir los sueños y objetivos durante los próximos años. El balón vuelve a rodar en el estadio, pero la Real de Arturo Ruiz estará arropada por su gente, que tratarán de llenar los 4.000 asientos del estadio este mediodía en la visita del Sevilla (12.00 horas, DAZN), partido correspondiente a la jornada tres de la Liga F.

