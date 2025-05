Ane Etxezarreta: «No sabía que se podía aprender a jugar al fútbol y aquí lo he hecho»

Ane Etxezarreta (Beasain, 1995) no volverá a vestir la camiseta de la Real. En diez temporadas como realista le ha dado tiempo para ganar un ... título de Copa, llegar a otras tres finales –otra de Copa y dos de Supercopa– y jugar la Champions tras un subcampeonato de Liga. Acumula más de 200 partidos a sus espaldas que le han servido para recibir la insignia de oro y brillantes en su último partido en Zubieta. Deja la Real, pero no el fútbol.

– ¿No cuelga las botas?

– Voy a seguir jugando, porque todavía tengo energía. No quiero quedarme con la sensación de este año sobre todo y por mí, por mi fútbol, debía seguir.

– Hubiera deseado tener más protagonismo en el campo este año.

– ¿A quién no? Entrenamos todos los días para jugar y es lo que más nos gusta. Se tienen que dar unas circunstancias y al final tienes más o menos oportunidades. Este año ha sido en el que menos he podido participar y evidentemente no es lo que me gusta.

– Muy pocas jugadoras pueden presumir de haber recibido la insignia de oro y brillantes.

– Fue un día muy bonito. Esa despedida en casa me la llevo como un recuerdo muy bonito. Con mi gente, con la afición y con mis compañeras, que han sido muy importantes para mí este año.

– ¿Qué camisetas guarda de estos diez años?

– Las más especiales las tengo guardadas en una bolsa. Están la de la Copa de Granada, la de la Champions... La de este año también la guardaré pero por lo que implica en la trayectoria, porque el año no ha sido bonito.

– ¿Se hace a la idea de que ya no va a volver más por Zubieta?

– Hay una parte de mí que sí se lo cree y otra que por inercia cree que seguirá siendo todo igual. Tengo bastante asumido que no volveré el año que viene, pero no del todo. Lo asumiré ahora en vacaciones, tranquilamente, pensando en todo. Pero mi sensación es de tranquilidad y felicidad.

– ¿Y de pena? No va a poder estrenar el nuevo campo del Z7.

– Por esa parte sí. Después de tantos años y de ver todo el proceso, sí que te quedas con eso. Pero he podido disfrutar del edificio, que está muy bien, a la altura de lo que creo que nos merecemos.

– ¿Echando la vista atrás a su trayectoria cuál es la imagen que se le viene a la cabeza con más facilidad?

– La primera que se me viene es una de yo misma vestida de la Real en el campo y si hablamos de un acontecimiento lo que me viene es la Copa de Granada.

– ¿Qué ha significado para usted jugar en Anoeta?

– Ha sido una de las mejores sensaciones que he tenido en mi carrera. Cuando era pequeña e iba a ver a la Real soñaba con jugar ahí ante tanta gente. Tener la oportunidad de estar ahí te genera mariposas en el estómago.

– Cuando llega en 2015 no había equipos por debajo del primer equipo y ahora hay tres. Ha cambiado mucho el club.

– Era muy necesaria hacer esa apuesta para tener una base y poder mejorar con las de casa. La cantera era necesaria para completar la filosofía. Las jugadoras ahora ya no solo conocen toda la infraestructura, sino que también conocen cómo se trabaja. Desde el momento que entran empiezan a aprender fútbol. Ya llegan al primer equipo con una base hecha, que antes no la teníamos nosotras. Yo no sabía ni que se podía aprender a jugar a fútbol, yo pensaba que se jugaba y ya está. Aquí lo he aprendido. Los entrenadores que he tenido yo estos diez años ahora los tienen las pequeñas y eso es un privilegio.

– Ha sabido mantenerse en un fútbol como el femenino que ha evolucionado una barbaridad en el juego en una década.

– Hace cinco años notaba un escalón enorme del final de una temporada y al comienzo de la siguiente en cuanto a intensidad, velocidad, calidad... Si comparas mi primera temporada con la última es una barbaridad lo que ha cambiado. Físicamente estamos muchísimo mejor preparadas, sabemos mucho más de fútbol, interpretamos diferentes momentos muchísimo mejor. Ha mejorado muchísimo y el público lo agradece. No es lo mismo tener un fútbol lento y aburrido que uno vistoso y rápido.

– Por eso usted tiene mucho mérito, porque no venía con la base que tienen ahora las futbolistas.

– Soy y he sido una trabajadora. Siempre he intentado mejorar y dar lo mejor en cada momento. Tanto en los entrenamientos como en los partidos y creo que esa ha sido la clave para poder mantenerme.

– Se marcha usted, pero también otras ocho compañeras y el entrenador. Tantas salidas de golpe generan dudas en cualquier proyecto.

– Desde fuera tiene que dar miedo. Entiendo completamente que se crea esa incertidumbre. Hay clubes mejores que vienen a por jugadoras que la Real no puede mantener y también hay jugadoras que la propia Real no quiere que continuemos. Se dan muchos factores, también unos contratos muy cortos que se solapan y esa es la mayor diferencia que vemos con respecto al masculino.

– Las dos últimas temporadas han sido difíciles, pero esta prometía mucho con el inicio tan bueno.

– Este año ha sido muy duro psicológicamente y se ha notado en el campo. Estar cansadas mentalmente nos ha impedido tener esa energía, esa chispa para sacar los partidos adelante. Así es el fútbol. Lo hemos intentado, los entrenamiento durante la semana eran muy buenos, pero luego algo no llegaba. Al final todo lo marca el resultado, que es lo que te hace estar arriba o abajo.

– ¿Les cogió por sorpresa la decisión de Sánchez Vera?

– Es una decisión muy personal. Por una parte sí te coge por sorpresa, sobre todo porque hay un proyecto en el que se necesita una continuidad, y sorprende que se vaya tan rápido. Son decisiones y si no está a gusto, ya está. No se nos puede echar la culpa a nosotras. La culpa completa no es de nadie, sino de todas las partes. He vivido en ese vestuario y hemos sido muy profesionales, hemos trabajado un montón, siempre hemos querido mejorar, siempre hemos querido aprender y siempre hemos salido al campo con intención de ganar y darlo todo.