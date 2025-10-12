Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Liga F

El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Granada

Álvaro Guerra

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:01

Comenta
3

Arrula

3

Mantuvo al equipo en pie con una gran parada en el tramo final. Adivinó la dirección del penalti del primer gol y tuvo una gran acción al final.

3

Rodríguez

3

Realizó su labor defensiva con éxito y puso buenos centros laterales para crear ocasiones de peligro. Uno de ellos, el que Edna erró por poco.

3

Molina

3

Contundente atrás junto a Apari. Ayudó en la salida de balón y no se le vieron las costuras ante la buena delantera que tenía en contra.

3

Apari

3

Capitana de inicio. Sufrió por momentos ante Keefe. Inició muchas jugadas y mostró una buena salida de balón.

2

Florentino

2

Buena imagen, pero pudo hacer más en el gol que puso las tablas en el descuento. No estuvo con su marca.

3

Andreia

3

Fue la brújula pese a jugar más en la derecha. Dio la asistencia del segundo en un gran centro a su compañera Edna.

5

Edna La mejor

5

Anotó dos testarazos y se vio el poderío que tiene. También provocó la jugada del penalti que erró Nerea. Una gran actuación ante su exequipo.

2

Paula Fernández

2

Casi todos los balones pasaban por sus botas para originar las jugadas de peligro. Cometió el penalti del 1-0.

2

Cahynova

2

No fue el mejor partido de la de República Checa. Falló un mano a mano antes del descanso que hubiera adelantado a las txuri-urdin.

4

Cecilia

4

Aprovechó a las mil maravillas la titularidad. Desbordó a su contrincante muchas veces y supo defender cuando se le exigía.

3

Intza

3

Muy buen trabajo de la de Anoeta. Sirvió un gran centro para que Edna anotara el primer gol de las txuri-urdin.

Los cambios

2

Nerea Eizagirre

2

Falló un penalti que hubiera cambiado la película.

1

Moraza

1

Su error en el tramo final del choque acabó costando el empate del conjunto nazarí.

-

Aiara

-

Le costó cerrar la banda como recambio de Cecilia. No aportó mucho al equipo.

-

Emma

-

Tuvo pocos minutos. Le tocó ver de cerca el gol del empate.

-

Lavogez

-

Va cogiendo ritmo de competición poco a poco. Fue incapaz de generar algo en tan poco tiempo. Le viene bien ir sumando minutos.

BM

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  2. 2 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  3. 3

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  4. 4 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  5. 5

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  6. 6 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  7. 7

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  8. 8

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  9. 9

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  10. 10 Un jabalí se pega un baño y retoza en la playa de Santiago de Zumaia: «Era bastante grande»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Granada

El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Granada