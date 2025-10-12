El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Granada

Álvaro Guerra Domingo, 12 de octubre 2025, 10:01 Comenta Compartir

Arrula 3

Mantuvo al equipo en pie con una gran parada en el tramo final. Adivinó la dirección del penalti del primer gol y tuvo una gran acción al final.

Rodríguez 3

Realizó su labor defensiva con éxito y puso buenos centros laterales para crear ocasiones de peligro. Uno de ellos, el que Edna erró por poco.

Molina 3

Contundente atrás junto a Apari. Ayudó en la salida de balón y no se le vieron las costuras ante la buena delantera que tenía en contra.

Apari 3

Capitana de inicio. Sufrió por momentos ante Keefe. Inició muchas jugadas y mostró una buena salida de balón.

Florentino 2

Buena imagen, pero pudo hacer más en el gol que puso las tablas en el descuento. No estuvo con su marca.

Andreia 3

Fue la brújula pese a jugar más en la derecha. Dio la asistencia del segundo en un gran centro a su compañera Edna.

Edna La mejor 5

Anotó dos testarazos y se vio el poderío que tiene. También provocó la jugada del penalti que erró Nerea. Una gran actuación ante su exequipo.

Paula Fernández 2

Casi todos los balones pasaban por sus botas para originar las jugadas de peligro. Cometió el penalti del 1-0.

Cahynova 2

No fue el mejor partido de la de República Checa. Falló un mano a mano antes del descanso que hubiera adelantado a las txuri-urdin.

Cecilia 4

Aprovechó a las mil maravillas la titularidad. Desbordó a su contrincante muchas veces y supo defender cuando se le exigía.

Intza 3

Muy buen trabajo de la de Anoeta. Sirvió un gran centro para que Edna anotara el primer gol de las txuri-urdin.

Los cambios

Nerea Eizagirre 2

Falló un penalti que hubiera cambiado la película.

Moraza 1

Su error en el tramo final del choque acabó costando el empate del conjunto nazarí.

Aiara -

Le costó cerrar la banda como recambio de Cecilia. No aportó mucho al equipo.

Emma -

Tuvo pocos minutos. Le tocó ver de cerca el gol del empate.

Lavogez -

Va cogiendo ritmo de competición poco a poco. Fue incapaz de generar algo en tan poco tiempo. Le viene bien ir sumando minutos.