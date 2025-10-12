El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Granada
Álvaro Guerra
Domingo, 12 de octubre 2025, 10:01
Arrula
3
Mantuvo al equipo en pie con una gran parada en el tramo final. Adivinó la dirección del penalti del primer gol y tuvo una gran acción al final.
Rodríguez
3
Realizó su labor defensiva con éxito y puso buenos centros laterales para crear ocasiones de peligro. Uno de ellos, el que Edna erró por poco.
Molina
3
Contundente atrás junto a Apari. Ayudó en la salida de balón y no se le vieron las costuras ante la buena delantera que tenía en contra.
Apari
3
Capitana de inicio. Sufrió por momentos ante Keefe. Inició muchas jugadas y mostró una buena salida de balón.
Florentino
2
Buena imagen, pero pudo hacer más en el gol que puso las tablas en el descuento. No estuvo con su marca.
Andreia
3
Fue la brújula pese a jugar más en la derecha. Dio la asistencia del segundo en un gran centro a su compañera Edna.
Edna La mejor
5
Anotó dos testarazos y se vio el poderío que tiene. También provocó la jugada del penalti que erró Nerea. Una gran actuación ante su exequipo.
Paula Fernández
2
Casi todos los balones pasaban por sus botas para originar las jugadas de peligro. Cometió el penalti del 1-0.
Cahynova
2
No fue el mejor partido de la de República Checa. Falló un mano a mano antes del descanso que hubiera adelantado a las txuri-urdin.
Cecilia
4
Aprovechó a las mil maravillas la titularidad. Desbordó a su contrincante muchas veces y supo defender cuando se le exigía.
Intza
3
Muy buen trabajo de la de Anoeta. Sirvió un gran centro para que Edna anotara el primer gol de las txuri-urdin.
Los cambios
Nerea Eizagirre
2
Falló un penalti que hubiera cambiado la película.
Moraza
1
Su error en el tramo final del choque acabó costando el empate del conjunto nazarí.
Aiara
-
Le costó cerrar la banda como recambio de Cecilia. No aportó mucho al equipo.
Emma
-
Tuvo pocos minutos. Le tocó ver de cerca el gol del empate.
Lavogez
-
Va cogiendo ritmo de competición poco a poco. Fue incapaz de generar algo en tan poco tiempo. Le viene bien ir sumando minutos.