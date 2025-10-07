Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La protesta del domingo en Anoeta, con la grada de Bultzada vacía y varias personas ondeando banderas palestinas. Gorka Estrada

Denuncian a la Real Sociedad por «odio a los judíos»

La asociación sionista ACOM señala que nueve clubes han permitido «símbolos y mensajes políticos de carácter antisemita»

EP

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 23:09

La asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha denunciado a Real Sociedad, Athletic, Barcelona, Rayo Vallecano, Osasuna, Sevilla, Celta, Alavés y Club ... Esportiu Europa por «complicidad con el odio a los judíos» al entender que dichos clubes han permitido «símbolos, pancartas y mensajes políticos de carácter antisemita» en sus estadios.

