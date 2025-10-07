Denuncian a la Real Sociedad por «odio a los judíos»

La asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha denunciado a Real Sociedad, Athletic, Barcelona, Rayo Vallecano, Osasuna, Sevilla, Celta, Alavés y Club ... Esportiu Europa por «complicidad con el odio a los judíos» al entender que dichos clubes han permitido «símbolos, pancartas y mensajes políticos de carácter antisemita» en sus estadios.

«ACOM ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, solicitando la investigación y sanción de diversos clubes de fútbol españoles de La Liga, por la exhibición reiterada de símbolos, pancartas y mensajes políticos vinculados al conflicto de Oriente Medio, muchos de ellos de carácter antisemita y de discriminación violenta contra israelíes, algo inconstitucional en España, durante competiciones nacionales e internacionales», señala en un comunicado.

La denuncia reporta supuestos incidentes ocurridos entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre en estadios de Bilbao, Madrid, Pamplona, Sevilla, San Sebastián, Vigo, Vitoria y Barcelona, donde se toleraron pancartas y banderas palestinas junto a mensajes como el lema 'Israel suntsitu' exhibido en el estadio de Osasuna.

Además, carga contra Javier Tebas. «Particularmente grave resulta la declaración pública del presidente de La Liga, Javier Tebas, quien afirmó el pasado 19 de septiembre que La Liga no va a prohibir la entrada de banderas palestinas. Una instrucción que, en la práctica, equivale a legitimar la politización de los estadios y a desactivar los mecanismos de prevención establecidos en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte», según ACOM.