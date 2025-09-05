Carlos Fernández sigue en estado de gracia y marca gol por segunda jornada consecutiva

El Mirandés ha relanzado muchas carreras de jóvenes promesas del fútbol español y también recuperado a jugadores que en su día tuvieron mucho potencial, pero ... que, por unos motivos u otros, se quedaron por el camino. El nuevo integrante de este segundo grupo apunta a ser Carlos Fernández.

El sevillano, cedido por la Real (tiene contrato hasta 2027), viene jugando a gran nivel desde que aterrizó en Miranda este verano. La pasada semana provocó un penalti que significó la expulsión de un jugador del Granada y luego lo convirtió. Este viernes, en Albacete, donde juega el exrealista Jonathan Gómez, ha asistido en el 0-1 y ha anotado el 0-2 con una fantástica acción. Desmarque al espacio, primer toque para colocarse el balón y segundo para picar el balón por encima del portero con la pierna derecha.

Carlos Fernández cuenta con la confianza total de Fran Justo, entrenador del Mirandés y exentrenador del Real Unión, que fue destituido del conjunto irundarra en Nochebuena. Aterrizó en Miranda, en un equipo que el año pasado rozó el ascenso a Primera, y le ofrecieron el dorsal '10'. Detalle no menor, muestra de que será importante.

El talento del sevillano nunca estuvo en duda. Su gran problema fueron las continuas lesiones que le apartaron del verde una y otra vez y que le provocaron un bloque del que no supo salir. La temporada pasada en Cadiz solo anotó un gol, pero en esta ya lleva dos y puede ser la temporada en la que se produzca un punto de infelsión positivo en su carrera.