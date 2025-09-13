El cañonazo de Martin Zubimendi que ha dejado con la boca abierta a Arteta El mediocentro de Donostia se ha estrenado como goleador en el cuarto partido con el Arsenal con una volea que ha sorprendido al estadio

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:44

Con la Real Sociedad necesitó casi dos temporadas de liga para estrenar su casillero. Pero con el Arsenal parece que las cosas le fluyen algo más rápido a Martin Zubimendi. El medio donostiarra ha marcado su primer gol como 'gunner' en el cuarto partido de Premier League. Pasada la media hora la grada del Emirates ha estallado en jubilo tras ver el empalme desde fuera del área del de Ulía para poner en ventaja a su equipo ante el Nottingham.

Hasta Mikel Arteta se ha quedado con la boca abierta tras ver como Zubimendi golpeaba el balón desde la frontal que acababa por convertirse en el tanto que ponía en ventaja al Arsenal.

Reparte, roba que da gusto… ¡Y AHORA TAMBIÉN METE GOLAZOS! 🔥



En el Arsenal, Zubimendi ya va a ser conocido como 𝐙𝐔𝐑𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍𝐃𝐈 𝐈 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐍𝐃𝐑𝐄𝐒 👑#PremierLeagueDAZN ⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/PCilBN2XPJ — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2025

«Martin 'Zurrimendi'», ha definido acertadamente también el comentarista de DAZN después de ver este primer tanto en Premier de un Zubimendi que acumula titularidades una tras otra en el cuadro de Mikel Arteta.