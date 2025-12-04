La Real Sociedad cumplió los pronósticos y pasó a la siguiente ronda de Copa tras derrotar al Reus (0-2). Los de Sergio Francisco completaron un encuentro anodino, sin apenas ocasiones de gol, pero la mayor pegada y calidad de los realistas acabó sentenciando el choque. Ahora tocará esperar al sorteo del martes para conocer al próximo rival de los donostiarras.

En Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco han valorado las claves del encuentro ante el Reus. Es más, Maite Jiménez, Ángel López e Iris Moreno han ido más allá y han remarcado el buen papel que realizaron algunos de los menos habituales y, sobre todo, el de Ander Barrenetxea, quien con su entrada al campo en la segunda mitad dio otro aire al conjunto txuri-urdin. «Barrenetxea es diferencial en esta Real Sociedad», afirman.

