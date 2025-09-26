Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goti, Guedes, Oyarzabal, Sergio Gómez y Braios, con Turrientes a los mandos, del vehículo este viernes en Zubieta

Goti, Guedes, Oyarzabal, Sergio Gómez y Braios, con Turrientes a los mandos, del vehículo este viernes en Zubieta

Sin Aritz, con lo justo en defensa para medirse al campeón

La Real se entrena sin el beasaindarra, Yangel, Óskarsson, Rupérez y Jon Martín, pero con Lebarbier en el nuevo 'z7' de Zubieta en la antevíspera de enfrentarse al Barcelona

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:00

La Real Sociedad deberá afrontar su partido ante el Barcelona de nuevo con la defensa justa de efectivos. Aritz Elustondo tampoco se ha podido ejercitar ... este viernes en Zubieta debido a su lesión en la costilla, por lo que está casi descartado para el encuentro ante el campeón de Liga de este domingo en Montjuïc. Habida cuenta de la ya sabida ausencia de Jon Martín por su presencia en el Mundial Sub-20, Zubeldia y Caleta-Car se erigen en los dos únicos centrales disponibles para Sergio Francisco, tanto del primer equipo como del segundo. Por eso Lebarbier sigue ejercitándose con el equipo de Primera y tiene todas las trazas de entrar de nuevo en la convocatoria contra el Barça, igual que el pasado miércoles frente al Mallorca.

