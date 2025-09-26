Sin Aritz, con lo justo en defensa para medirse al campeón

La Real Sociedad deberá afrontar su partido ante el Barcelona de nuevo con la defensa justa de efectivos. Aritz Elustondo tampoco se ha podido ejercitar ... este viernes en Zubieta debido a su lesión en la costilla, por lo que está casi descartado para el encuentro ante el campeón de Liga de este domingo en Montjuïc. Habida cuenta de la ya sabida ausencia de Jon Martín por su presencia en el Mundial Sub-20, Zubeldia y Caleta-Car se erigen en los dos únicos centrales disponibles para Sergio Francisco, tanto del primer equipo como del segundo. Por eso Lebarbier sigue ejercitándose con el equipo de Primera y tiene todas las trazas de entrar de nuevo en la convocatoria contra el Barça, igual que el pasado miércoles frente al Mallorca.

Óskarsson, Yangel Herrera, Rupérez y Aritz por lesión, más Jon Martín por hallarse con la selección, han sido las ausencias en la sesión de este viernes en el renovado 'z7' de Zubieta. La satisfacción para Sergio Frnacisco es comprobar que puede seguir contando a pleno rendimiento con sus dos puñales del ataque, Barrenetxea y Kubo pese a los problemás de tobillo que han padecido en las últimas semanas. Además de Lebarbier, Fraga ha sido el otro jugador del Sanse elegido para completar la sesión.

Motorizados al campo

Al entrenarse en el campo ubicado en la parte más alta de Zubieta, un grupo de jugadores ha decidido acudir vehiculizado. Con Turrientes al volante de uno de esos coches que utilizan los encargados de cuidar el césped y del material, han llegado hasta el campo de entrenamiento Mikel Oyarzabal, que ejercía de copiloto, Goti, Guedes, Sergio Gómez y Brais. Las imágenes también revelan el buen humor de Sadiq, que disputó sus primeros minutos de la temporada el miércoles. El nigeriano asciende la cuesta charlando con Kubo y luego bromea con un simulador de barrera.

Pese a que habrán pasado sólo cuatro días del encuentro ante el Mallorca, y de que el esfuerzo para sujetar el triunfo fue máximo, no se esperan demasiados cambios en el 'once' de la Real. En defensa, salvo en el lateral izquierdo, tampoco hay alternativas. Y en las otras líneas, es previsible que Sergio siga echando mano del bloque que funcionó contra el Mallorca, con Kubo y Barrene flanqueando a Oyarzabal en ataque y Soler cerca de Gorrotxategi en la sala de máquinas. Quizá el más abierto es el puesto de mediapunta, al que aspiran jugadores como Brais, Goti, Zakharyan, Marín o el propio Sucic.