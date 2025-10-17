Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Ansotegi, en rueda de prensa RS

Ansotegi: «Cuando hemos bajado el nivel de intensidad nos han pintado la cara»

El de Berriatua comunica que Alex Lebarbier ha sufrido una torsión de rodilla y será baja

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:01

El Sanse vuelve a jugar en Anoeta mañana, se medirá a la SD Huesca (21.00 horas) después de haber ganado hace una semana al ... Andorra (3-0). En la previa del encuentro, Jon Ansotegi subrayó que quiere dar continuidad a las buenas sensaciones cosechadas y anunció la baja de Alex Lebarbier tras sufrir una torsión de rodilla. «Para mañana no va a estar, y ya veremos. Le van a hacer alguna prueba, parece una pequeña torsión. Marchal está perfectamente, ha entrenado toda la semana bien y sin ningún problema. Ekain (Orobengoa) no va a estar, Olasa (Lander Olasagasti) tampoco».

