Ansotegi: «Cuando hemos bajado el nivel de intensidad nos han pintado la cara»
El de Berriatua comunica que Alex Lebarbier ha sufrido una torsión de rodilla y será baja
San Sebastián
Viernes, 17 de octubre 2025, 16:01
El Sanse vuelve a jugar en Anoeta mañana, se medirá a la SD Huesca (21.00 horas) después de haber ganado hace una semana al ... Andorra (3-0). En la previa del encuentro, Jon Ansotegi subrayó que quiere dar continuidad a las buenas sensaciones cosechadas y anunció la baja de Alex Lebarbier tras sufrir una torsión de rodilla. «Para mañana no va a estar, y ya veremos. Le van a hacer alguna prueba, parece una pequeña torsión. Marchal está perfectamente, ha entrenado toda la semana bien y sin ningún problema. Ekain (Orobengoa) no va a estar, Olasa (Lander Olasagasti) tampoco».
El técnico del Sanse cree que su equipo debe mantener el nivel defensivo del partido contra el Andorra. «Cuando hemos bajado el nivel de intensidad nos han pintado la cara, esa es una de las claves. Tenemos que entrar fuertes y desde ahí empezar a construir un partido que nos viene bien a nosotros. Este equipo ha demostrado que tiene armas para sacar puntos, eso es lo importante. Estamos demostrando que en ataque estamos teniendo ocasiones, estamos creando, pero en ciertos partidos, con muy poco el rival nos ha hecho goles. Si eso no pasa, tenemos claro que estaremos más cerca de la victoria», explica.
«Estamos demostrando que en ataque estamos teniendo ocasiones, estamos creando, pero en ciertos partidos, con muy poco el rival nos ha hecho goles»
¿Hasta qué punto preocupa la situación clasificatoria? «Estas primeras jornadas estamos intentando que la clasificación no nos condicione. Por suerte somos un filial y nuestro objetivo es que los jugadores mejoren. Me gusta ganar y competir, tenemos que aprender a ello. Pero no miramos tanto la clasificación a principios de año porque tenemos la tranquilidad de que nuestro trabajo es a largo plazo», apunta.
Sobre el rival, la SD Huesca, avisa que «muchas veces en los últimos minutos han tenido ese acierto que les ha dado puntos al final. A nosotros, algo que nos estaba costando, era empezar bien, defensivamente fuertes, con alguna situación de desajuste. Queremos que no sev vuelva a dar. Queremos ser un equipo hasta el final y contra el Huesca esto va a ser muy importante».
