Miren Zabaleta, Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodriguez.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no admite la demanda de Otegi por la revisión del caso Bateragune

En 2018 el tribunal de Estrasburgo determinó que el secretario general de EH Bildu no tuvo un juicio «justo»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:03

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha acordado por unanimidad no admitir la demanda que presentó en 2024 el secretario general de EH Bildu, ... Arnaldo Otegi, contra España por el proceso de revisión del caso Bateragune. Fue en 2018 cuando el tribunal de Estrasburgo determinó que Otegi no tuvo un juicio «justo», en el que fue condenado a seis años y medio de prisión y diez de inhabilitación.

