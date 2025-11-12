Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero. EP

Sumar reprocha a Sánchez su posición sobre el Sáhara y carga contra Junts por la ruptura

«Esperábamos hoy un anuncio en materia de vivienda», le ha espetado la portavoz de la bancada magenta durante su intervención

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Sumar ha aprovechado su intervención durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para reprochar al presidente la posición oficial del Gobierno sobre ... el Sáhara Occidental. La portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, ha pedido al PSOE que «deje de bloquear» la iniciativa que registró hace meses el socio minoritario de la coalición para nacionalizar a los saharauis nacidos antes de 1975, cuando el territorio era aún provincia española.

