Sánchez reduce un 7,8% la inversión en Euskadi y el PNV endurece su postura sobre las Cuentas La ministra Montero, con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. / EFE El proyecto del Gobierno prevé que el País Vasco reciba 469 millones, por los 509 del año pasado, mientras el montante para Cataluña aumenta un 52% MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Martes, 15 enero 2019, 06:43

El PNV endureció ayer su postura con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que registró el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso, que en una lectura global contempla un descenso del 7,8% en la inversión real destinada a Euskadi. El partido jeltzale, indispensable para que las Cuentas vean la luz, sigue siendo partidario de que el proyecto salga adelante y el Ejecutivo socialista pueda agotar la legislatura hasta 2020, pero advirtió con claridad al presidente de que «no puede dar por hecho» el apoyo de los cinco diputados nacionalistas. A la espera de un análisis pormenorizado del proyecto «partida a partida», la primera impresión del PNV de las cifras que presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso fue ostensiblemente fría.

Euskadi es una de las seis comunidades autónomas que verán reducida la inversión del Estado en 2019, cuando hay otras, como Cataluña, que experimentan un incremento del 52%, en un contexto en el que los partidos soberanistas catalanes también son imprescindibles para el éxito de las Cuentas. Ese porcentaje subiría hasta el 65% si se contabilizaran los 200 millones extra que el Gobierno y la Generalitat pactaron en septiembre para dar cumplimiento a una sentencia del Supremo. De todas formas, la palma se la lleva Navarra, con una subida del 92%, lo que prácticamente supone multiplicar por dos la inversión que recibió el año pasado por parte del Estado.

El descenso del 7,8% que recogen los Presupuestos para Euskadi contrasta además con el incremento del 33,4% que se produjo en 2018, cuando el PNV hizo valer su influencia sobre el Gobierno de Rajoy para lograr una inversión de 509 millones de euros para Euskadi. Un acuerdo que se elevaba hasta los 540 millones si se sumaban las partidas plurianuales. En el proyecto de Sánchez, sin embargo, la inversión para 2019 se reduce hasta los 469 millones.

Con este descenso, el porcentaje que representa Euskadi en las Cuentas del Estado pasa del 5% de 2018 al 3,9% previsto para 2019. Y eso a pesar de que el proyecto que se registró ayer en el Congreso prevé un aumento del 20% (2.000 millones más) para la inversión global en las comunidades autónomas.

El proyecto de Presupuestos prevé además que la aportación que realizará el País Vasco a las arcas del Estado vía Cupo será de 1.439 millones de euros, lo que supone un 16% de incremento sobre el fijado para el año pasado (1.237 millones).

«Que no lo den por hecho»

El PNV no entró a valorar ayer estas primeras cifras hasta realizar un análisis de las diferentes partidas, pero el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, sí hizo un pronunciamiento político para advertir a Sánchez que no debería «dar por hecho» el respaldo del PNV a los Presupuestos. Esteban aconsejó al Gobierno socialista que no se confíe y amagó incluso con la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad a las Cuentas.

En declaraciones en el Congreso, Esteban explicó que el PNV «aún no ha sido informado» de los detalles de las Cuentas y subrayó que lo primero que comprobarán del proyecto es que contiene los acuerdos que en su día el PNV cerró con el Gobierno de Rajoy, y que o bien están pendientes de cumplimiento o bien se dividían en partidas plurianuales.

A partir de ahí, el portavoz jeltzale ratificó la disposición del PNV a negociar las Cuentas, «pero el Gobierno no tiene que dar por hecho el voto del PNV», avisó. «Tenemos la voluntad de discutirlo, de llegar a un acuerdo y seremos razonables, pero queremos que el Gobierno responda en el fondo y en las formas», avanzó.

Los jeltzales esperarán a analizar las partidas antes de valorar el proyecto, pero la primera reacción fue fría POSIBLE ENMIENDA DE TOTALIDAD

Los últimos Presupuestos de Rajoy suponían un incremento del 33% y de ahí se baja ahora un 7,8% INVERSIÓN EN EUSKADI

El Cupo, la cantidad que Euskadi paga al Estado, se incrementa un 16% y sube hasta los 1.439 millones DETALLES DEL PROYECTO

De hecho, Esteban aseguró que el PNV aún no descarta la presentación de una enmienda a la totalidad pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno. Y dejó claro que, si al final su partido entre en un acuerdo presupuestario, será porque «ha habido contenido». También aprovechó para censurar al Ejecutivo socialista que «anuncie cosas cuando están sin cerrar y desconocemos si hay partidas para ello». Puso como ejemplo el anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre un acuerdo para dos importantes pasos a nivel en Bilbao, cuando el Ayuntamiento bilbaíno, gobernado por el PNV, «aún no sabe nada sobre ello».

Fuentes del PNV en el Congreso señalaron también que la reducción de la inversión del Estado en Euskadi no es una buena noticia de entrada, pero apuntaron que puede depender de que algunas partidas importantes, por ejemplo en infraestructuras, ya hayan sido ejecutadas. El acuerdo de 540 millones alcanzado el año pasado entre el PNV y el Gobierno de Rajoy contemplaba 330 millones para infraestructuras, de los que 306 millones eran para el impulso del TAV. En ese sentido, si la reducción viene dada por el descenso en una inversión ya realizada, la lectura no sería tan negativa. El delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, desglosará hoy las partidas concretas que los Presupuestos destinan a la CAV.

Dos meses de tramitación

Una vez entregado ayer en el Congreso el proyecto de Presupuestos, los grupos parlamentarios tienen hasta el 21 de enero para solicitar las comparecencias de altos cargos, que se celebrarán del 28 de enero al 1 de febrero. La primera fecha relevante para la suerte del proyecto llegará el 13 de febrero, cuando se votarán las enmiendas a la totalidad de las Cuentas. Hay plazo para presentarlas hasta el 8 de febrero. Si prosperan, el texto será devuelto al Gobierno. Si el proyecto supera ese primer escollo, entrará en la fase de las enmiendas parciales, con plazo hasta el 15 de febrero para entregarlas en el Congreso. El pleno del Congreso las debatirá y votará por capítulos entre el 11 y 13 de marzo.