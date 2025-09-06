El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda» El millonario dueño del equipo ciclista, Sylvan Adams, se ha mostrado sorprendido por la acogida «poco amistosa» durante el paso de la Vuelta a España por Bilbao

J. F. San Sebastián Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:38 Comenta Compartir

El multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams, propietario del equipo Israel - Premier Tech, ha arremetido duramente contra los manifestantes propalestinos en el País Vasco, calificándolos de «grupo violento de terroristas». Sus declaraciones surgen en un contexto de intensas protestas que están marcando la Vuelta a España, con incidentes que incluso obligaron a la interrupción del la etapa que finalizaba en Bilbao este pasado jueves.

Adams, un empresario que se considera a sí mismo un embajador de Israel en el mundo, expresó su indignación tras los episodios vividos en la región vasca. «Los llamo grupo violento de terroristas porque son personas violentas. Al final, destruyeron todas las bicicletas de los aficionados. Los vascos tienen los mejores aficionados del mundo y es una pena que haya terminado así», señaló Adams en una entrevista con el canal israelí Sport Channel. También indicó que a su juicio Euskadi es conocida por ser un «bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas a los que les gusta protestar», y llegó a comparar a los manifestantes con el movimiento ETA y la OLP.

Sylvan Adams, apoyo de Netanyahu

Nacido en Quebec, Canadá, en 1958, Sylvan Adams es un hombre de negocios multimillonario que regresó a Israel a finales de 2015, estableciéndose en Tel Aviv. Fue presidente y CEO de Iberville Developments, una de las mayores empresas de desarrollo inmobiliario de Canadá, fundada por su padre, Marcel Adams, un superviviente del Holocausto. Es conocido por ser una de las personas más ricas de Israel.

La pasión de Adams por el ciclismo lo llevó a ser copropietario del equipo Israel Cycling Academy, ahora conocido como Israel-Premier Tech. Sin embargo, su implicación va más allá de lo deportivo, ya que ha reconocido públicamente ser sionista y es íntimo amigo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Adams ha afirmado que su objetivo con el equipo es simple: «que Israel llegue a cientos de millones de personas» y «ganar corazones a la causa israelí». El equipo, de hecho, ha recibido subvenciones del Ministerio de Turismo de Israel, en una práctica que se ha descrito como «sportwashing».

En línea con este objetivo, Adams ha financiado una serie de eventos para la promoción de Israel, incluyendo una donación de 80 millones de NIS (aproximadamente 20 millones de dólares) para que el Giro de Italia de 2018 comenzara en Jerusalén, un evento histórico al ser la primera vez que una etapa del Giro se celebraba fuera de Europa. También pagó para que Madonna cantara en el Festival de Eurovisión en Tel Aviv en 2019 y llevó a Lionel Messi a jugar un partido de fútbol en la ciudad. Sus actividades filantrópicas en Israel incluyen una donación de 100 millones de dólares en 2024 para reconstruir ciudades del sur de Israel tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, así como fondos para un ala de medicina de emergencia en el Centro Médico Ichilov y un hospital infantil en el Centro Médico Wolfson.

Cambio del nombre en el maillot

A pesar de las crecientes protestas durante la Vuelta a España, Adams se ha mostrado tajante en su postura de no retirar el equipo de la competición ni cambiar su nombre. «Nunca correremos sin el nombre Israel», declaró este viernes, desestimando los rumores de un posible cambio a solo Premier Tech. Sin embargo este sábado su equipo ha optado por usar un maillot con el monograma del equipo en lugar del nombre completo durante el resto de la prueba ciclista por motivos de seguridad, la denominación oficial del equipo permanece inalterada. Esta decisión, según el equipo, busca priorizar la seguridad de los ciclistas y del pelotón.

Adams ha afirmado contar con el apoyo del presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, si bien la UCI ha publicado comunicados condenando los actos violentos y defendiendo la «neutralidad política» del deporte. El primer ministro Benjamin Netanyahu también ha salido en defensa del equipo ciclista y ha expresado su «gran trabajo y por no ceder ante el odio y la intimidación», asegurando que «Israel está orgulloso». La organización de la Vuelta y el Gobierno de Asturias, por su parte, han sugerido o pedido la retirada del equipo. Sin embargo, Adams insiste en que una retirada sentaría un «precedente peligroso» no solo para su equipo, sino para otros conjuntos con nombres de países como Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Astaná, argumentando que los boicots serían «interminables».