Pradales presionará a Sánchez para que «no alargue sin límite» la negociación sobre el autogobierno
El lehendakari aprovechará el debate de política general de este próximo jueves para recordar al presidente del Gobierno central que «tenemos grandes necesidades y no nos podemos parar»
Alberto Surio
Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:48
«El mundo avanza rápido, tenemos grandes necesidades y no nos podemos parar». Con este mensaje, el lehendakari, Imanol Pradales, emplazará este próximo jueves, durante ... su discurso del debate de política general, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no dilatar la negociación sobre el autogobierno. «No se pueden alargar sin límite, la época política que vivimos nos brinda una oportunidad y en este nuevo curso tenemos que acordar las bases del futuro autogobierno», asegurará.
Las líneas estratégicas de su intervención, que se han conocido este lunes, destacan el compromiso por alcanzar un nuevo pacto estatutario «que, por una parte, debe identificar y corregir las competencias estatutarias que se han visto alteradas a través de mecanismos que han afectado o mutado su contenido». A la vez, Pradales aboga por impulsar el desarrollo de capacidades políticas que estaban apuntadas en el Estatuto de Gernika y plantear nuevas competencias adecuadas a la realidad «que nos ayuden a encarar con garantías nuestro futuro».
«Ventana de oportunidad»
El lehendakari sostiene igualmente que «la estabilidad de Euskadi» y el momento político en el Estado nos ofrecen «una ventana de oportunidad para hacer efectivo este objetivo nuclear de la legislatura» que recuerda que es «defender el autogobierno alcanzado, materializar el autogobierno reconocido pendiente de transferir y alcanzar un nuevo pacto estatutario».
En su discurso, el lehendakari apela a la colaboración y al trabajo en equipo, desde los cauces abiertos al diálogo y a la cooperación «centrados en preservar la estabilidad y en sacar adelante la agenda vasca». Pero Pradales no oculta ciertos síntomas de preocupación: «El tiempo avanza y debemos hacer efectivo el compromiso asumido por el Gobierno Vasco y el Gobierno español para negociar y acordar todas las competencias», sostiene.
