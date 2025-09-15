Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pradales y Sánchez presidieron en julio la Comisión de Cooperación Permanente. J. GULLÉN/ EFE

Pradales presionará a Sánchez para que «no alargue sin límite» la negociación sobre el autogobierno

El lehendakari aprovechará el debate de política general de este próximo jueves para recordar al presidente del Gobierno central que «tenemos grandes necesidades y no nos podemos parar»

Alberto Surio

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:48

«El mundo avanza rápido, tenemos grandes necesidades y no nos podemos parar». Con este mensaje, el lehendakari, Imanol Pradales, emplazará este próximo jueves, durante ... su discurso del debate de política general, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no dilatar la negociación sobre el autogobierno. «No se pueden alargar sin límite, la época política que vivimos nos brinda una oportunidad y en este nuevo curso tenemos que acordar las bases del futuro autogobierno», asegurará.

