Andueza critica la «urgencia» del PNV «por pronosticar» el fin de ciclo de Sánchez: »Espero que no sean los primeros en bajarse»

Eneko Andueza ha comparecido este lunes en el Parlamento Vasco tras la primera reunión del curso político con el grupo parlamentario socialista y ha lanzado ... varios mensajes a su socio de gobierno de coalición al que ha advertido de que no debe jugar a la equidistancia. «Veo al PNV con cierta urgencia por pronosticar un fin de ciclo en el Gobierno de España. No creo que sea así», ha afirmado el secretario general del PSE-EE, para añadir que espera que después de subirse el último al bloque de la investidura» de Pedro Sánchez, la formación que ahora lidera Aitor Esteban, «no sea el primero en bajarse».

Andueza, que ha pedido a su socio que no «pierda el tiempo y las energías en obsesiones particulares» ha subrayado que la actual mayoría parlamentaria en Euskadi ofrece «una oportunidad única» para desplegar una agenda progresista y ha reclamado determinación política. «Espero que nadie se eche atrás», ha dicho, en alusión al acuerdo de gobierno con el PNV. El dirigente socialista ha reconocido la voluntad del lehendakari de impulsar unas cuentas expansivas y ha valorado que haya invitado a su Ejecutivo a ser «valiente y atreverse» en este arranque de legislatura. No obstante, ha advertido de que no basta con palabras y ha recalcado que los compromisos adquiridos deben traducirse en inversiones sociales claras en salud, educación, movilidad o vivienda. «La sociedad no entendería que no fuera así», ha remarcado.

Andueza ha denunciado también las contradicciones de EH Bildu por «presentar una enmienda a la totalidad de las políticas públicas de los últimos 40 años en Euskadi» mientras ofrecen grandes pactos de país. El dirigente socialista ha insistido en que en Euskadi existe «una mayoría social que demanda políticas progresistas» y que el Gobierno Vasco tiene la obligación de responder a esa exigencia «con valentía». Ha recordado que Otegi ha propuesto al PNV listas conjuntas para las elecciones generales a ese respecto ha indicado que supone que lo hace «para evitar la victoria del Partido Socialista». «No diré más», ha apostillado.

El líder del PSE ha aprovechado su intervención para trasladar su respaldo al Ejecutivo central en las medidas impulsadas ante el genocidio en Gaza y ha reafirmado «la solidaridad con el pueblo palestino».