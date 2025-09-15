Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Torres, Eneko Andueza y Begoña Gil, este lunes en el Parlamento Vasco. PSE

Andueza critica la «urgencia» del PNV «por pronosticar» el fin de ciclo de Sánchez: »Espero que no sean los primeros en bajarse»

El secretario general del PSE-EE defiende que el Gobierno central mantiene estabilidad, pide unos Presupuestos récord en Euskadi y critica las contradicciones de EH Bildu

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:28

Eneko Andueza ha comparecido este lunes en el Parlamento Vasco tras la primera reunión del curso político con el grupo parlamentario socialista y ha lanzado ... varios mensajes a su socio de gobierno de coalición al que ha advertido de que no debe jugar a la equidistancia. «Veo al PNV con cierta urgencia por pronosticar un fin de ciclo en el Gobierno de España. No creo que sea así», ha afirmado el secretario general del PSE-EE, para añadir que espera que después de subirse el último al bloque de la investidura» de Pedro Sánchez, la formación que ahora lidera Aitor Esteban, «no sea el primero en bajarse».

