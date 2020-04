El PNV da un portazo a la mesa de partidos antes de que Urkullu acuda hoy al Parlamento Maddalen Iriarte (EH Bildu) conversa con Iñigo Urkullu momentos antes de una intervención del lehendakari en el Parlamento. / David Aguilar/EFE Los jeltzales cargan contra EH Bildu, que ayer solicitó formalmente la constitución de un foro para afrontar la crisis, y le acusan de electoralista MIGUEL VILLAMERIEL Viernes, 24 abril 2020, 05:58

La comparecencia a petición propia que el lehendakari realizará hoy ante la Diputación Permanente del Parlamento Vasco para explicar la gestión de la crisis del coronavirus llega envuelta en polémica por la reclamación de varios grupos para que impulse una mesa de partidos en Euskadi. El PNV se anticipó ayer a la intervención de Iñigo Urkullu en una Cámara semivacía para hacer de cortafuegos y dejar claro que la creación de un foro «asambleario» que incluya a partidos, empresarios, sindicatos y agentes económicos y sociales no entra en sus planes. Un sonoro portazo a la iniciativa que había propuesto horas antes EH Bildu, que ayer registró en el Parlamento una proposición no de ley para que se constituya una mesa de ese tipo en Euskadi. La coalición soberanista no es el único grupo que ha defendido un foro plural para afrontar la crisis sanitaria y sus consecuencias -incluso el PSE emplazó esta semana a Urkullu a considerarlo, aunque ayer evitó hurgar demasiado por ese flanco-, pero este nuevo choque demuestra que PNV y EH Bildu se encuentran ya en una guerra abierta con claro cariz preelectoral.

El rechazo del PNV a la configuración de una mesa interdisciplinar que complemente la gestión del Gobierno Vasco es similar a los recelos que despierta en el lehendakari un foro de ese tipo, aunque fuentes del EBB lo descalificaron ayer con una contundencia que Urkullu no podría permitirse hoy desde la tribuna. Desde Sabin Etxea aseguraron que «Euskadi no necesita nuevos foros, sino unidad en los que ya existen, apoyo a las instituciones y responsabilidad en los partidos políticos». A su juicio, la creación de nuevas mesas extraparlamentarias correría el riesgo de «desvirtuar» los foros oficiales.

El PNV recordó que, «disuelto el Parlamento, está activa la Diputación Permanente», en la que el lehendakari comparecerá hoy «porque respeta este foro más que la oposición, que la pasada semana la pervirtió» por electoralismo. Las mismas fuentes del EBB fueron especialmente críticas con EH Bildu. «Su propuesta de mesa no se ha puesto en marcha en ningún país del mundo, porque en una situación como la actual lo que se impone es ser eficaces y resolutivos». Añadieron que «ese tipo de foros asamblearios solo llevan a la ralentización y a la parálisis». Y pidieron a EH Bildu que «deje de actuar como si estuviésemos en una campaña electoral» y abandone «ese doble juego de tender la mano a Sánchez en Madrid mientras muestra el puño cerrado a Urkullu en Euskadi».

Mendia defiende más capacidad de decisión del Gobierno Vasco en el modelo de desescalada «asimétrico» de Sánchez

Antes del portazo del PNV, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, había defendido la necesidad de una mesa que aúne a partidos, empresarios, sindicatos, científicos y agentes sociales de Euskadi y reclamó al lehendakari «una actitud abierta al consenso» para afrontar la crisis con «liderazgo compartido». La candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, también movió ficha ayer y envió una carta a dirigentes del resto de los partidos para iniciar una ronda en la que pretende trasladarles su propuesta para una «alianza» en Euskadi.

El PSE apuesta por acuerdos

El PSE, socio de gobierno del PNV, evitó ayer enfangar el terreno en vísperas de que el lehendakari comparezca ante la Diputación Permanente y, aunque se mostró partidario de alcanzar «acuerdos» entre diferentes grupos, incluso de forma extraparlamentaria, eludió denominar ese marco como una 'mesa de partidos', «que es el mantra de EH Bildu».

El pasado martes, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, emplazó a Urkullu a buscar acuerdos con todos los grupos, una posición que ratificó ayer en la comisión ejecutiva permanente del PSE. Sin embargo, lo más llamativo del mensaje de ayer es que Mendia echó un cable al lehendakari al defender la capacidad de las autonomías para afrontar la desescalada «asimétrica» que pretende Pedro Sánchez. Reivindicó la capacidad de decisión del Gobierno Vasco.