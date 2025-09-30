Podemos reclama a Mendoza medidas que demuestren que «gobiernan para todos»

Miren Echeveste, juntera de Elkarrekin Gipuzkoa, ha pedido este martes a la diputada general del territorio, Eider Mendoza, que «gobierne para todos los ciudadanos». La ... representante de la coalición morada ha aprovechado su turno de intervención durante el pleno de Política general que acoge las Juntas Generales para subrayar también la necesidad de poner el foco sobre las empresas «que tienen contratos en Israel», y ha pedido a CAF que revise el suyo.

En esta línea, Echeveste ha destacado que Euskadi «ha demostrado saber identificar a los autócratas» (por las protestas de la Vuelta ciclista) y ha exigido a la diputada general que desarrolle «políticas que confronten el fascismo». «Señora Mendoza, negarse a pedir explicaciones a las compañías es negar la realidad. Si no lo hace, significa que no ha entendido nada de lo que está pasando en el mundo. Ustedes solo piensan en la realidad local y no llegan a replantearse qué pasaría si el fascismo llegara al poder», ha exclamado.

Además de compartir la opinión de Mendoza sobre «el auge del fascismo» y la ola reaccionaria que pretende «reducir derechos y dividir a la sociedad», la juntera de Elkarrekin Podemos ha detallado otros problemas como la vivienda, el cambio climático, la pirámide demográfica, o el mercado laboral del territorio, entre otras. «Procuren cuidar a las personas más desfavorecidas, que ven que el sistema no les protege; procuren asegurar condiciones dignas para las cuidadoras, procuren protegernos del cambio climático», ha detallado.

Medioambiente, vivienda y empresas

Echeveste ha alertado del problema con el medio ambiente, sobre todo en lo relacionado con el consumo de recursos. «Euskadi necesitaría 2,75 planetas para satisfacer todas sus necesidades. Si la transición energética no tiene en cuenta reducir el consumo de recursos, solo habrá sido un parche», ha asegurado. En este sentido, pese a confesar que Gipuzkoa genera «menos residuos urbanos que Bizkaia o Álava», la juntera ha señalado «el retroceso de reciclaje» en varias localidades del territorio.

La representante de la coalición morada ha continuado con el problema de la perspectiva en la creación de empleos que, en su opinión, «no son buenas» y ha puesto el énfasis en los negocios pequeños y de cercanía. «El polo Mubil está funcionando, eso es innegable, pero los comercios pequeños están languideciendo por las grandes superficies», ha denunciado.

En último lugar, Echeveste ha destacado la vivienda como uno de los «mayores problemas» de la actualidad, y ha puesto el origen del problema en los «fondos buitres y rentistas que ven los hogares como un modelo de inversión». «El viernes miramos en Idealista y el panorama era preocupante. En Errenteria no había ningún piso de alquiler; en Irun, ciudad con 65.000 habitantes, solo había nueve, y cinco eran de temporada, y en Donostia había 434 hogares en alquiler, de los que 310 eran de temporada», ha ejemplificado. «¿Qué perspectivas le quedan a los jóvenes, si no puden independizarse sin hipotecarse? ¿Cómo atraemos a trabajadores sin ofrecerles sitios para vivir?», se ha preguntado.