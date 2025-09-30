Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miren Echeveste durante el pleno de política general. Félix Morquecho

Podemos reclama a Mendoza medidas que demuestren que «gobiernan para todos»

La juntera del grupo en Gipuzkoa, Miren Echeveste, pide poner el foco en las empresas «que tienen contratos con Israel» y exige a CAF que revise el suyo

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:03

Miren Echeveste, juntera de Elkarrekin Gipuzkoa, ha pedido este martes a la diputada general del territorio, Eider Mendoza, que «gobierne para todos los ciudadanos». La ... representante de la coalición morada ha aprovechado su turno de intervención durante el pleno de Política general que acoge las Juntas Generales para subrayar también la necesidad de poner el foco sobre las empresas «que tienen contratos en Israel», y ha pedido a CAF que revise el suyo.

