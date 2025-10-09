Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joseba Díez Antxustegi, en su escaño en el Parlamento Vasco. Blanca Saenz de Castillo

PNV y PSE dan un portazo a la propuesta de Otegi de nogociar de modo conjunto las Cuentas del Gobierno Vasco y de las diputaciones

Los jeltzales aseguran que hablarán con todos «sin preferencias ni vetos» y los socialistas creen que el diálogo debe «circunscribirse a las mayorías o necesidades» de cada institución

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:37

PNV y PSE han dado, de entrada, un portazo al ofrecimiento de Arnaldo Otegi para negociar de forma conjunta con EH Bildu los Presupuestos del ... Gobierno Vasco y las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. El portavoz jeltzale en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha pedido este jueves a la formación soberanista que haga «menos ruido» y negocie «con seriedad» cuando corresponda y ha asegurado que tienen la «mano tendida» para hablar y acordar con todos, «sin ningún tipo de preferencia ni de veto». Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha instado a esperar a ver «qué formulación se hace». En todo caso, ha precisado que «las circunstancias de las instituciones también son muy diferentes» y, por tanto, es preciso «circunscribirlo también a sus mayorías, estabilidad o necesidades».

