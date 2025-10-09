PNV y PSE dan un portazo a la propuesta de Otegi de nogociar de modo conjunto las Cuentas del Gobierno Vasco y de las diputaciones

PNV y PSE han dado, de entrada, un portazo al ofrecimiento de Arnaldo Otegi para negociar de forma conjunta con EH Bildu los Presupuestos del ... Gobierno Vasco y las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. El portavoz jeltzale en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha pedido este jueves a la formación soberanista que haga «menos ruido» y negocie «con seriedad» cuando corresponda y ha asegurado que tienen la «mano tendida» para hablar y acordar con todos, «sin ningún tipo de preferencia ni de veto». Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha instado a esperar a ver «qué formulación se hace». En todo caso, ha precisado que «las circunstancias de las instituciones también son muy diferentes» y, por tanto, es preciso «circunscribirlo también a sus mayorías, estabilidad o necesidades».

Antes del inicio del pleno en la Cámara vasca, Antxustegi se ha referido al ofrecimiento que realizó el secretario general de EH Bildu y ha señalado que lo que plantea la formación soberanista es un pacto global, «negociado de forma única, de arriba a abajo, para los presupuestos de todas las instituciones vascas», y ha asegurado que el PNV no comparte «esa forma de hacer política y de hacer las cosas». El portavoz jeltzale ha recordado que en Euskadi existe un pacto que «da estabilidad» al país, el de los socios de gobierno «gracias al cual Euskadi está en marcha y los compromisos se van cumpliendo».

También en unas declaraciones a la entrada del Parlamento Vasco, Andueza ha reiterado que el PSE «siempre ha sido un partido de mano tendida, que busca el acuerdo entre diferentes» y, por ello, está dispuesto a negociar con todos los partidos en todas las instituciones «para intentar mejorar los proyectos de presupuestos» para 2026 que se presentan en ellos.

En su ofrecimiento, Otegi aseguraba que desde el año pasado «no han cambiado» los problemas prioritarios en Euskadi, por lo que, «no tiene mucha lógica» hablar de presupuestos por separado de cada diputación o de cada institución. A su juicio, «la lógica política debe ser diferente» porque «hay que mirar cuánto dinero hay en la caja y, en función de ello, decidir cuánto hay que invertir y dónde». Instó por ello a jeltzales y socialista a «sentarsenos» a hablar para ver «cuánto dinero tenemos y dónde debemos invertir. Nosotros estamos dispuestos a hablar en ese bloque y en esos términos políticos».