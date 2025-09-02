Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban, el pasado viernes en el acto celebrado en Zarautz. GORKA ESTRADA

El PNV ofrece su «lealtad» a Sánchez, que prevé agotar la legislatura incluso sin Presupuestos

El presidente asegura que «la parálisis sería meter al país en un proceso electoral» y dice que seguirá con las Cuentas prorrogadas si se tumba el proyecto

Alberto Surio
Ander Balanzategi

Alberto Surio y Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que su intención es presentar un proyecto de Presupiestos Generales del Estado aun cuando su ... apuesta pasa por completar la legislatura incluso en el supuesto de que se tumbe el proyecto de las Cuentas públicas en el Parlamento «porque lo importante es el fin, que sigamos creciendo, en el empleo y en la economía, y desarrollemos la agenda social y los fondos europeos». El jefe del Ejecutivo explicitó su deseo de culminar su mandato hasta su límite natural, 2027, y no adelantar los comicios, como le reclama insistentemente la oposición de centroderecha. En una entrevista en la segunda edición del Telediario, Sánchez aseguró en el supuesto de que los Presupuestos no salgan adelante, se mantendría la prórroga de los de 2023. «Un proceso electoral paralizaría el país», declaró.

