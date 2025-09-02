El PNV ofrece su «lealtad» a Sánchez, que prevé agotar la legislatura incluso sin Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que su intención es presentar un proyecto de Presupiestos Generales del Estado aun cuando su ... apuesta pasa por completar la legislatura incluso en el supuesto de que se tumbe el proyecto de las Cuentas públicas en el Parlamento «porque lo importante es el fin, que sigamos creciendo, en el empleo y en la economía, y desarrollemos la agenda social y los fondos europeos». El jefe del Ejecutivo explicitó su deseo de culminar su mandato hasta su límite natural, 2027, y no adelantar los comicios, como le reclama insistentemente la oposición de centroderecha. En una entrevista en la segunda edición del Telediario, Sánchez aseguró en el supuesto de que los Presupuestos no salgan adelante, se mantendría la prórroga de los de 2023. «Un proceso electoral paralizaría el país», declaró.

En su entrevista con la periodista Pepa Bueno en el TD2, el presidente reiteró su apuesta por resistir y hacer de la necesidad virtud. Sánchez insistió en que «el Gobierno de coalición progresista» tiene un proyecto estratégico para la transformación de España y subrayó que su empeño es ser un dique de contención frente a la marea internacional de la ultraderecha. El reto es aguantar para evitar este retroceso histórico, incluso sin Presupuestos, gracias al colchón que suponen los fondos europeos extraordinarios.

En su entrevista, Sánchez aseguró que ha sido contundente contra la corrupción y negó que el caso Cerdán revele una financiación irregular del PSOE. Reiteró que «algunos jueces hacen política» contra el Gobierno, «aunque son una minoría», si bien en un primer momento pensó en dimitir. Sánchez consideró, además, «acertada» la reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con Carles Puigdemont.

En este contexo, el presidente del PNV, Aitor Esteban, quiso tranquilizar los ánimos y rebajó el diapasón.«Intentaremos colaborar con el Gobierno de forma leal», precisó. Esteban aseguró que si Sánchez lograse sacar las Cuentas adelante «tranquilizaría bastante la situación a expensas de que salgan novedades sobre el caso Cerdán». El presidente del EBB, no obstante, ve «casi imposible» que se logre la luz verde para el proyecto de las Cuentas públicas. Cree que «Podemos no tiene ninguna voluntad de aprobarlas y tampoco conozco las intenciones de ERC ni las de Junts». «Nosotros teníamos mucho avanzado y vamos a intentar cerrar» un pacto presupuestario, explicó en Radio Euskadi.

El PNV ofrecía así un gesto apaciguador a Sánchez en un momento crítico para el devenir de la legislatura al arrancar el nuevo curso tras las vacaciones de verano. En este escenario tan complejo, y bajo el fuego cruzado por la investigación judicial de diferentes casos de corrupción, Esteban ofreció «lealtad» al Ejecutivo para alcanzar acuerdos.

Proyecto en el aire

Y es que el Gobierno de Sánchez tiene serias dificultades para completar la legislatura, con un proyecto de Presupuestos en el aire por el previsible rechazo de Podemos y las serias reservas de Junts. A la vez, PSOE y Sumar saben que no hay alternativa, que la moción de censura es inviable y que, incluso con severas derrotas en el Congreso, el Ejecutivo podría continuar y resistir en la trinchera hasta 2027 aunque bajo un verdadero calvario parlamentrario y una fuerte presión de la derecha que hace mella. Esteban bajó los decibelios frente a Sánchez, que una cosa es apretar y otra pasarse de frenada.

De hecho, la alusión de estar 'pegados al poder como una lapa' –que Esteban lanzó el viernes contra Sánchez como un dardo– ha molestado a los socialistas, que consideran una paradoja que sea precisamente el PNV –un partido que permite la gobernabilidad del presidente, que participó en su investidura y que lleva 40 añós casi en el poder en Euskadi, en solitario o en coalición– el que critique la estrategia de Moncloa. En realidad, este giro retórico no implica que el PNV se replanteee la relación de proximidad con los socialistas, con los que gobiernan en coalición en las principales instituciones vascas. Los desmarques dialécticos son exigencias de un guion en el que los jeltzales buscan su espacio de protagonismo, pendientes del marcaje y de la rivalidad de EH Bildu, con el PP presionando en una parte de su electorado más conservador y con un ojo puesto en la evolución de los escándalos de corrupción. La línea roja: que el caso Cerdán no salpique directamente al presidente ni apunte a una financiación ilegal del PSOE.