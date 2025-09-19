Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PNV de Gipuzkoa exigirá el fin de las masacres de Ucrania y Gaza el domingo en un acto en Donostia

Los jeltzales se concentrarán en el Paseo Nuevo a mediodía coincidiendo con el Día Internacional de la Paz

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:40

El PNV de Gipuzkoa exigirá el fin de las masacres de Ucrania y Gaza el domingo en Donostia

El PNV de Gipuzkoa se concentrará el ... domingo en el Paseo Nuevo donostiarra para exigir el fin de las masacres en Gaza y Ucrania. Además, los jeltzales harán público el texto del 'Manifiesto de Compromiso Vasco con una Paz Justa en el Mundo' con el que, a su juicio, podrán ofrecer a la sociedad «una voz y una referencia que amplíe en Euskadi la diversidad y pluralidad de respuestas cívicas». El acto coincidirá con la celebración, este mismo domingo, del Día Internacional de la Paz establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001 para «promover y fortalecer los ideales de paz en todas las naciones y pueblos, así como para promover actividades destinadas a fomentar la comprensión y la cooperación internacional en busca de la paz».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  5. 5

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  9. 9 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  10. 10

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PNV de Gipuzkoa exigirá el fin de las masacres de Ucrania y Gaza el domingo en un acto en Donostia

El PNV de Gipuzkoa exigirá el fin de las masacres de Ucrania y Gaza el domingo en un acto en Donostia