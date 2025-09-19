El PNV de Gipuzkoa exigirá el fin de las masacres de Ucrania y Gaza el domingo en un acto en Donostia Los jeltzales se concentrarán en el Paseo Nuevo a mediodía coincidiendo con el Día Internacional de la Paz

El PNV de Gipuzkoa se concentrará el ... domingo en el Paseo Nuevo donostiarra para exigir el fin de las masacres en Gaza y Ucrania. Además, los jeltzales harán público el texto del 'Manifiesto de Compromiso Vasco con una Paz Justa en el Mundo' con el que, a su juicio, podrán ofrecer a la sociedad «una voz y una referencia que amplíe en Euskadi la diversidad y pluralidad de respuestas cívicas». El acto coincidirá con la celebración, este mismo domingo, del Día Internacional de la Paz establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001 para «promover y fortalecer los ideales de paz en todas las naciones y pueblos, así como para promover actividades destinadas a fomentar la comprensión y la cooperación internacional en busca de la paz».

El partido jeltzale llamó a participar en esta manifestación a su afiliación y a los cargos internos, públicos y electos del PNV en el territorio, una invitación que extendió al conjunto de la sociedad. «El Día Internacional de la Paz queremos hacer oír nuestra voz. Queremos unirla a la de tantas personas de buena voluntad en todo el mundo que claman y exigen el fin de la masacre en Gaza y en Ucrania. Queremos sumarnos al compromiso con una paz justa para el mundo», subrayaron desde la formación nacionalista.

