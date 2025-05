El socialista José Ignacio Asensio, primer teniente de diputada general de Gipuzkoa y responsable de Sostenibilidad, cumple diez años en la Diputación foral. En el ... ecuador de la legislatura en la que el PSE gobierna en coalición con el PNV, se pone un notable alto de nota. Cuando mira al futuro, avisa EH Bildu de que «es una ensoñación creer que va a gobernar en dos años porque ningún partido va a tener mayoría absoluta». El líder del PSE en Gipuzkoa también habla de las polémicas sentencias sobre las OPE y avisa a su socio de que «hay que respetarlas» y que el euskera «no puede ser excluyente».

–¿Qué destaca de su balance del ecuador de la legislatura?

–En cuanto a cumplimiento de programa, vamos muy adelantados. En el Departamento de Sostenibilidad, ya tenemos un grado de avance del programa del 80%, no podemos ir mejor, sobre todo en lo que tiene que ver con las comunidades energéticas. Tenemos lanzadas 61 comunidades energéticas ciudadanas y 6 industriales. Es un avance sin precedentes. Si lo hubiéramos dicho hace dos años, nadie lo hubiera creído. Además, los proyectos de economía circular, la nueva política industrial del territorio, ya están suponiendo el 10% del PIB de Gipuzkoa y ya han generado más de 20.000 empleos. Nuestra forma de hacer las cosas, la aplicación de la tecnología y la autonomía estratégica pasan por el impulso de la economía circular y en ese sentido el territorio está dando pasos de gigante. Ahí hay proyectos muy significativos como Metal 78, en Zumarraga, que es absolutamente paradigmático. Y vendrán más de esa envergadura.

–¿En lo político?

–Empezamos la legislatura sin tener mayoría absoluta en las Juntas Generales, pero hemos sido capaces de impulsar todos los proyectos que teníamos en nuestro programa de gobierno, hemos llegado a acuerdos con distintos partidos. Sacamos adelante el Presupuesto y hemos aprobado una reforma fiscal que es un hito importante porque trasciende a los cuatro años de legislatura. Una reforma más justa, más progresiva y también progresista porque va a los aspectos fundamentales y mira evidentemente a la izquierda. Los socialistas hemos llevado a la práctica el acuerdo entre diferentes tan característico de nuestro ADN.

–¿Qué nota le pone al Gobierno foral?

–Un notable alto.

–Permítase la autocrítica. ¿Dónde han fallado o se han encontrado con dificultades?

–Tenemos que hacer un análisis profundo de lo que tiene que ser el acceso a la función pública, como administración de todos y todas las guipuzcoanas. La gran asignatura es cómo garantizamos ahí el acceso de todos los ciudadanos.

–¿Cómo ha vivido la polémica sobre la inmigración tras las palabras del lehendakari y el PNV? ¿En Gipuzkoa ha habido desencuentro respecto a este tema?

–En la política migratoria hemos sido bastante más moderados. Como institución, desde luego, no hemos hablado de inmigración selectiva. Afortunadamente, yo no se lo he oído a la diputada general, le he oído otras cosas que me pueden gustar más o menos, pero lo que no podemos es utilizar esos términos. Yo daría por zanjada esta polémica. A mí me ha producido una enorme tristeza. Si el 13% de nuestros vecinos y ciudadanos, que son igual que nosotros, han nacido fuera, se merece no solamente un respeto, porque contribuye no solamente a que todos vivamos mejor, sino que son la garantía del futuro. Primero respeto y luego una especial atención de integración con ellos. Si alguien quiere hacer una interpretación solo economicista de la inmigración, son valores que yo personalmente no comparto. Hemos sido territorio de acogida. Hemos tenido mucha inmigración interna de otras partes de España que han venido a nuestro territorio y eso ha sido garantía del desarrollo. Si no ¿cómo se hubiera desarrollado nuestra industria, nuestra economía, nuestra sociedad? Yo creo que el mestizaje es una enorme riqueza, en todos los sentidos.

–El jeltzale Díez Antxustegi ha dicho esta semana que Eneko Andueza «vive cómodo» en las polémicas. ¿Qué le parece?

–En absoluto. A nosotros no nos gustan las polémicas, pero nos gusta que nos respeten. El PNV tiene que tener claro que las opiniones de los gobiernos de coalición se acuerdan. Cuando está en el programa de gobierno, nosotros somos fieles a lo que hemos firmado. Y cuando no está, lo primero que tiene que hacer el PNV antes de manifestarse como opinión de gobierno es pactarla con su socio. Y eso es lo único que ha hecho Andueza. Y yo espero que lo siga haciendo, si es necesario.

–¿También ocurre esto con el PNV en Gipuzkoa?

–Normalmente somos capaces de acordar. Pero hay algunos temas en los que no estamos de acuerdo y se lo hemos hecho saber al socio. Entonces le decimos: 'Perdona, si no está en el acuerdo de gobierno y no lo tenemos acordado, es opinión tuya. No te puedes erigir en portavoz del Gobierno implicando al Partido Socialista si no lo has acordado'. Eso es algo muy básico.

–¿A qué se refiere?

–En el respeto a las sentencias judiciales sobre la exigencia del euskera, por ejemplo.

–¿No están de acuerdo con el PNV cuando plantea el derecho de igualdad lingüística como algo imprescindible?

–Es un eufemismo peligroso. La sentencia no dice que no se exija el euskera. Hay sentencias que dicen que el 100% de exigencia de euskera para limpiadoras, y además en un ámbito como Uliazpi por poner un ejemplo, es discriminatorio. Y yo lo comparto. Eso no quiere decir que no se exija. Se exige un perfil lingüístico en el 63% de los puestos de trabajo. Para ser limpiadora o limpiador u otro tipo de puestos de trabajo, pues oiga, exíjase lo que sea necesario. La sentencia lo dice bien: no puede ser exigencia excluyente para que haya una parte de la sociedad que no pueda acceder a la función pública. Ahí no está en riesgo el uso del euskera para nada. Nosotros somos de respetar las sentencias siempre. Comparto plenamente la opinión de Comisiones Obreras y UGT en este tema. Yo creo que se garantiza perfectamente el uso del euskera en la Administración pública, pero evidentemente hay que garantizar por encima de todo el derecho laboral de los ciudadanos. El grado de exigencia tiene que estar acorde a las necesidades del puesto. ¿Se imagina aplicándolo en Osakidetza?

–En Bizkaia, la Diputación asume que rebajarán las exigencias. ¿Qué van a hacer en Gipuzkoa?

–En Bizkaia, sin rasgarse mucho las vestiduras, lo que han hecho es perfilar el 50% de los puestos y en otro 50% valorarlo y dejarlo más abierto y así garantizas el acceso a la función pública de prácticamente toda la sociedad y al mismo tiempo garantizas el uso del euskera en la Administración pública. Creo que es una solución buena y además das seguridad jurídica al acceso a la función pública.

–¿Plantea eso para Gipuzkoa?

–Puede ser un camino hasta que tengamos una solución pactada y acordada como sociedad. Pero lo que no puede ser es que estemos elevando continuamente la exigencia cuando la sociedad hace un camino mucho más natural. La sociedad no la vamos a cambiar porque seamos muy exigentes. Lo que no podemos hacer es discriminar laboralmente de esta manera.

–¿Ha hablado personalmente del tema con la diputada general?

–Al PNV ya le hemos dicho que lo primero que hay que hacer es respetar las sentencias, y lo segundo no utilizar la política lingüística como excluyente para el acceso a la función pública de todos los ciudadano. Hemos puesto de manifiesto al socio que en este tema no estamos de acuerdo y que las últimas manifestaciones de la portavoz son de ella, no del Gobierno.

–¿Con Bildu al alza tiene lógica cerrarle las puertas al PP para posibles acuerdos como pasó con la reforma fiscal?

–Nosotros no cerramos la puerta a nadie. Y al PP, menos. El modelo fiscal que planteaba el PP estaba muy alejado de nuestras pretensiones. Igual al PNV le gustaba... A nosotros lo que no nos gustaba es el modelo, no que se llamase PP. Y luego, evidentemente, nosotros seguiremos apostando por un acuerdo presupuestario para 2026. Además venimos de un magnífico acuerdo con Podemos. También yo le quiero ver a Elkarrekin Gipuzkoa en la tesitura de que hemos acordado claramente una reforma fiscal y vamos a hacer un esfuerzo para tener una política presupuestaria que sea plenamente acorde. Yo creo que podemos tener mimbres. De Bildu me gustaría que fueran más abiertos en este tema. Está jugando a otra cosa. Está en las elecciones de dentro de dos años.

–Maddalen Iriarte ha dicho que en dos años EH Bildu va a gobernar Gipuzkoa. ¿Estaría por la labor de apoyarles, si les necesitaran, sin entrar en el gobierno?

–Nosotros estamos en los acuerdos que tenemos en estos momentos y en que se cumplan. Eso de que creerse que van a gobernar en dos años porque van a tener mayoría absoluta, es una ensoñación de Bildu, que no se va a producir. Mayorías absolutas no va a haber para ningún partido. Euskadi no es de mayorías absolutas y no se va a producir. Cómo tienen que ser los acuerdos de futuro ya se verá. Lo que no se puede es decir no a todo lo que hace esta Diputación y luego querer gobernar Gipuzkoa. Los ciudadanos ya se acuerdan de lo que hicieron entre 2011 y 2015.

–¿Cómo ve a EH Bildu, le preocupa su avance electoral?

–Bildu tiene muchas responsabilidades. No está en la Diputación, pero tiene muchas responsabilidades institucionales. Y también necesita acuerdos de otros para que sus ayuntamientos y sus mancomunidades puedan funcionar. Hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, recientemente con el tema de playas. Y próximamente, seguramente, llegaremos a un acuerdo en lo que tiene que ser la gestión de residuos en cuanto a presupuestos y tarifas. Espero que posibiliten ese acuerdo.

–¿Qué últimos datos tiene sobre el informe del Ministerio de Transportes para optar por Ezkio-Itsaso o Vitoria para la conexión del TAV con Navarra?

–No tengo ninguna novedad, sé que están trabajando en el tema. A todos nos gustaría tener los informes técnicos encima de la mesa lo antes posible y que se vayan desarrollando. Mientras tanto, se está construyendo la infraestructura, que recuerdo que cuando avanza es cuando gobiernan los socialistas.

–¿La decisión se ha tomado ya?

–No. Hasta donde yo sé no se ha tomado ninguna decisión y está claro que cuando los informes técnicos estén terminados serán determinantes. lo más importante es que el Ministerio compartirá tanto con el Gobierno Vasco como con el de Navarra los informes y la decisión será compartida.

–¿Son necesarios siete parques eólicos en Gipuzkoa?

–Hacen falta los que se puedan construir. Sean cinco o sean quince. Pero evidentemente hay siete proyectos concretos, algunos parece que tienen alguna dificultad importante y esos no se podrán construir. De los siete, espero que cuatro o cinco se puedan construir. Ya es hora de que tengamos alguno más, con el tiempo transcurrido y con el impulso de los primeros parques.

–La batalla política contra la incineradora ha sumado 54 causas judiciales, perdidas con gasto de 1.800.000 euros. Ningún proceso ha prosperado. ¿EHBildu está detrás de todo esto?

–29 de los 54 han sido impulsados por comunidades y ayuntamientos gestionadas por Bildu. Es un dato objetivo, no estoy diciendo nada más. Y otros 14 o 15 han sido por GuraSos que se constituyó expresamente desde ese ámbito en 2016 para paralizar los proyectos. Por lo tanto, la vinculación de la izquierda abertzale en todos estos procesos es clara y nítida. Solo espero que esto empiece a ser pasado.

–¿Comparte la sentencia sobre Multikirola? ¿Se tenía que haber repensado el modelo antes de llegar a los tribunales?

–En Multikirola ha habido consenso político en el territorio en general. Las sentencias hay que acatarlas y lo que toca hacer es lo que se está haciendo, se ha generado una ponencia en las JJ GG y se está haciendo una labor intensa desde el Departamento de Goizane Álvarez. Hay camino por recorrer y una mejora del sistema.

–¿Qué modelo se va a poner en marcha en 2027?

–No lo sé, pero para el próximo curso habrá que hacer la adecuación a la sentencia, que ya están trabajando intensamente en el departamento de Goizane Álvarez y ella dará a conocer los pasos que se vayan a dar.