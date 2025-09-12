El PNV celebrará el día 20 con un acto su «regreso» al edificio de París que acogió al Gobierno Vasco en el exilio
Certificará su vuelta al inmueble de la céntrica Avenida Marceau incautado por los nazis y el franquismo y cuya devolución por el Gobierno ha provocado las críticas del PP
San Sebastián
Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:51
El PNV celebrará su regreso al edificio de París que fue sede del Gobierno Vasco del lehendakari Agirre en el exilio con un acto previsto ... para el próximo sábado día 20, según ha anunciado la formación jeltzale. De esta forma, la formación jeltzale certifica la recuperación del controvertido inmueble, incautado en su día por el nazismo y el franquismo, y que ha logrado recuperar este año gracias a un acuerdo con el Gobierno central, duramente criticado por el PP al considerarlo «un regalo» de Pedro Sánchez a los nacionalistas vascos por su apoyo al Ejecutivo socialista.
Sede en los últimos años del Instituto Cervantes de París, que abandonó recientemente las instalaciones tras la devolución del edificio al PNV, el inmueble de la céntrica avenida Marceau es recuperado ya en su totalidad por los peneuvistas, que han anunciado en redes sociales, en francés, «el PNV vuelve a París».
Los jeltzales han defendido que «el edificio es símbolo de libertad, de democracia y de resistencia del Pueblo Vasco ante el fascismo». El inmueble, en el número 11 de la céntrica avenida haussmaniana, cerca del entorno de los Campos Elíseos y la Torre Eiffel, está valorado en unos 20 millones de euros. El PNV ha defendido con documentos la legitimidad de su propiedad, antes de que lo ocupara el Gobierno Vasco de José Antonio Agirre para refugiarse de la dictadura española, antes de ser incautado.
Ya en democracia, y antes de que el PNV recuperara a principios de año la titularidad del inmueble, el Instituto Cervantes lo ocupó con la biblioteca Octavio Paz. En las últimas semanas ha retirado la bandera española de la fachada y la placa roja que lo asociaba con la institución cultural. Ahora ondeará la ikurriña.
