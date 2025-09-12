Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del edificio del PNV en la céntrica avenida Marceau de París. EFE

El PNV celebrará el día 20 con un acto su «regreso» al edificio de París que acogió al Gobierno Vasco en el exilio

Certificará su vuelta al inmueble de la céntrica Avenida Marceau incautado por los nazis y el franquismo y cuya devolución por el Gobierno ha provocado las críticas del PP

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:51

El PNV celebrará su regreso al edificio de París que fue sede del Gobierno Vasco del lehendakari Agirre en el exilio con un acto previsto ... para el próximo sábado día 20, según ha anunciado la formación jeltzale. De esta forma, la formación jeltzale certifica la recuperación del controvertido inmueble, incautado en su día por el nazismo y el franquismo, y que ha logrado recuperar este año gracias a un acuerdo con el Gobierno central, duramente criticado por el PP al considerarlo «un regalo» de Pedro Sánchez a los nacionalistas vascos por su apoyo al Ejecutivo socialista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  3. 3 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  6. 6

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  7. 7 Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  8. 8

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  9. 9 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  10. 10

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PNV celebrará el día 20 con un acto su «regreso» al edificio de París que acogió al Gobierno Vasco en el exilio

El PNV celebrará el día 20 con un acto su «regreso» al edificio de París que acogió al Gobierno Vasco en el exilio