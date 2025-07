Otxandiano critica a Esteban por «enfriar las expectativas» del nuevo autogobierno vasco

Mientras el Gobierno Vasco sigue trabajando para completar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika antes de final de año y dejar atrás el revés ... de esta semana al no haber llegado a un acuerdo con el Ejecutivo central para el envío a Euskadi de la gestión del paro, los partidos vascos fijan el horizonte en la negociación de un nuevo estatus que amplie y actualice al autogobierno actual. En esa línea, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha criticado que «por parte del nuevo presidente del PNV ha habido un intento por enfriar expectativas» de un nuevo estatus.

Otxandiano ha apelado al calendario y a la prisas que provocan la inestabilidad de la legislatura en el Estado. «El escenario posible de cara al futuro ante un adelanto electoral o incluso si se agota la legislatura ya sabemos el que es», ha dicho. Ante ese escenario, ha asegurado, «es importante aprovechar este momento y esta ventana de oportunidad». Y ha advertido de los peligros que pueden suponer un futuro Ejecutivo con la participación de la extrema derecha: «La ofensiva contra los derechos de las naciones dentro del Estado va a ser la punta de lanza de la agenda reaccionaria».

Además, preguntado por sí es Esteban quien está retrasando esos avances en el autogobierno, ha señalado que si no hay avances no será porque «EH Bildu no insista tanto en público como en privado en que hay que aprovechar el tiempo y que vamos contra el reloj, que la legislatura es muy precaria». Y ha lanzado un mensaje a los jeltzales: «no avanzar es retroceder».

El líder de la izquierda independentista en el Parlamento Vasco también ha sido crítico con el resultado de la Comisión Bilateral celebrada el pasado martes entre el Gobierno Vasco y el central con el lehendakari Imanol Pradales y el presidente Pedro Sánchez a la cabeza. «El propio Gobierno Vasco ha generado unas determinadas expectativas con respecto a esta reunión y es evidente que no se han cumplido», ha resaltado. Y ha apuntado que el no haber logrado transferir las políticas pasivas de empleo es señal de que «hay unas dinámicas que no funcionan».

También cree que «el Estado le ha cogido la medida al PNV» y que si los jeltzales tratan de abordar estas negociaciones en términos partidistas estás dinámicas no tienen solución«. Y ha plantado que si tanto los peneuvistas, EH Bildu, y las »fuerzas de otras naciones« plantean refelxiones compartidas »vamos a ser mucho más efectivos en la defensa de los intereses de este país«.

No señala a Díaz

Así, ha afirmado que «ha llegado el momento de hacer un análisis un poco más estructural, porque esto no es cuestión de un ministerio o de una persona determina -tanto PNV como PSE han señalado a Yolanda Díaz como responsable del bloque de las prestaciones de desempleo- que en estos momentos pone a una transferencia. Esto es algo estructural». Y ha recordado que en los últimos 40 años «se ha producido una involución» porque «hay un Estatuto incumplido» y este es «el enésimo calendario que está en vías de incumplirse».

Ha apuntado que «tenemos una relación bilateral con el Estado que no es efectiva» y ha subrayado que «comenzamos la legislatura española con el compromiso del gobierno de transferir las 30 transferencias que faltan», para puntualizar que «se han transferido 6 y hay una que ya está anulada». Y ha explicado que «se prevén que se transfieran 4 de aquí a final de año, pero en el mejor de los casos esto supone un tercio de las 30 faltan por transferirse».