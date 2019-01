Ortuzar pide al Gobierno que se «ponga las pilas» y no sea «rácano» con el Presupuesto El presidente del PNV advierte que estarán «muy vigilantes» para que los compromisos con Euskadi se cumplan y no descarta una enmienda a la totalidad MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 15 enero 2019, 10:17

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha advertido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que debe «ponerse las pilas» si quiere que el PNV respalde el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que llevó este lunes al Congreso, y le ha dado un tirón de orejas por haber sido «muy lento y bastante rácano» hasta el momento a la hora de ejecutar las inversiones previstas para Euskadi en las Cuentas de 2018.

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar ha insistido también en que no considera que la aprobación de los Presupuestos de 2019 sea «definitoria» para valorar si la legislatura española debe continuar hasta junio de 2020, y ha recordado al presidente del Gobierno que, tras unas nuevas elecciones, deberá llegar a acuerdos con muchas de las fuerzas que necesita ahora para gobernar, por lo que le ha instado a mantener un «diálogo político» más fluido con los partidos que sostienen a su Ejecutivo.

En una entrevista en Radio Nacional, Ortuzar ha aclarado que en el PNV «aún estamos haciendo una valoración del proyecto de Presupuestos del Estado y lo que contiene para Euskadi», que ha recordado que «para nosotros es importantísimo porque nuestra principal exigencia siempre va enfocada a la agenda vasca».

En relación al descenso en la inversión que el proyecto prevé para Euskadi, una bajada del 7,8% respecto a 2018, el líder del EBB ha indicado que «no nos gusta demasiado hablar de cifras absolutas. No lo hicimos el año pasado, cuando algunos partidos nos acusaron del 'cuponzazo', ni lo hacemos ahora». Por tanto, no ha dado excesiva importancia de entrada al descenso de las inversiones previsto y ha asegurado que «puede ser relativo porque veníamos de un incremento del treinta y tantos por ciento en 2018, con algunas partidas plurianuales y otras importantes destinadas a una infraestructura como el TAV».

«Somos una comunidad muy industrializada, por lo que daremos importancia a cuestiones como la innovación, la internacionalización o las infraestructuras lógísticas»

En cualquier caso, Ortuzar ha advertido que, «lógicamente, vamos a mirar con lupa el proyecto», y ha señalado que «ya estamos analizando si todos los compromisos que teníamos adquiridos se cumplen y, además, aspiramos a negociar otras inversiones que consideramos necesarias para Euskadi». Al ser preguntado por cuáles, ha explicado que «somos una comunidad muy industrializada, por lo que daremos importancia a cuestiones como la innovación, la internacionalización o las infraestructuras lógísticas».

Respecto a las inversiones del Estado previstas para 2018 y que aún no se han ejecutado, el presidente del PNV ha señalado que «hay una parte que no se puede gastar porque necesita de licitaciones y de un desarrollo, pero otras partidas, con más voluntad o celeridad, ya se podrían haber invertido». Por tanto, ha acusado al Gobierno de Sánchez de estar «siendo muy lento y bastante rácano en el cumplimiento de los acuerdos anteriores. No puede ser que vaya al trantrán en algunas cuestiones». Ha avisado de que el Ejecutivo «tiene que ponerse las pilas y acelerar en algunas inversiones que, si no, se pueden quedar en papel mojado. Vamos a estar muy vigilantes para que los calendarios que garanticen la inversión se cumplan en tiempo y forma». En ese sentido, ha lamentado que «todavía no tenemos garantías de que todos los compromisos se vayan a cumplir, al Gobierno le está costando coger el ritmo».

Sobre la posibilidad de que el PNV presente una enmienda a la totalidad a las Cuentas de Pedro Sánchez, Ortuzar ha asegurado que «no descartamos nada», aunque luego ha puntualizado que «no suele ser nuestra estrategia presionar en balde, nos gusta negociar con las cartas sobre la mesa, pero eso no debe llevar a pervertir la cuestión o darle la vuelta: no es a nosotros a los que nos toca convencer, nadie nos puede pedir cheques en blanco para aprobar unas Cuentas en las que no hemos participado. El Gobierno tiene que dar pasos y ser creíble».

Ortuzar ha reconocido que «hay contactos informales» con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha vuelto a criticar que «nos enteramos por la prensa de que se iban a presentar el viernes pasado y nadie nos preguntó sobre cuáles eran nuestros mínimos. Habría estado bien, porque luego introducir las reivindicaciones vía enmiendas a los Presupuestos siempre es más complicado». Ha añadido que «nos habría gustado que no se nos hubiera planteado como un trágala, pero uno de los defectos del Gobierno de Sánchez es que nos enteramos de muchas cosas tras grandes anuncios en los medios de comunicación, sin cocina previa. Lo que hace que muchas cosas después no salgan o que salgan con retraso».

Sobre si las Cuentas de Sánchez son creíbles, el líder del EBB ha indicado que «también se dudaba de las últimas que hizo el Gobierno del PP, pero supongo que si han hecho este proyecto es porque van a ser capaces de llevarlo a cabo. Supongo que lo habrán elaborado con responsabilidad y sin inflar los números».

Ortuzar ha señalado también que le ha trasladado personalmente a Pedro Sánchez «que sin Presupuestos y con una prórroga de los anteriores, que no eran tan malos, podría seguir gobernando». En ese sentido, ha asegurado que «no damos un carácter definitorio a la aprobación o no de estas Cuentas, aunque si se aprueban será mejor para el Gobierno».

«Los compañeros catalanes están en una situación complicada»

El líder jeltzale ha insistido en que «somos partidarios de agotar la legislatura porque con una situación política tan líquida y tensa en el Estado, el resultado que saldría de las elecciones sería incierto. Si Sánchez sabe que tras unas elecciones deberá revalidar la mayoría que le llevó a la Moncloa porque no se van a producir mayorías claras, lo lógico sería cuidar la que ya existe. Y para eso es necesario un mayor diálogo político con los que apoyamos la moción de censura».

Soberanistas catalanes

Los partidos soberanistas catalanes se presentan como decisivos para la duración de la legislatura de Sánchez y el presidente del EBB se muestra «seguro de que no verían con buenos ojos un Gobierno de la derecha tras unas nuevas elecciones». Aunque Ortuzar reconoce que «los compañeros catalanes están en una situación complicada» por la cercanía del juicio del procés, ha animado a «ambas partes» a buscar puntos de encuentro. «Tampoco se puede poner toda la carga de la prueba de los Presupuestos sobre los partidos catalanes. La mayor responsabilidad es del Gobierno, que debe ser capaz de negociar y de crear el clima político necesario». También ha indicado que «el problema actual con Cataluña va más allá de lo económico. Eso hace 15 años quizá habría servido, pero ahora la partida no se juega en un campo economicista sino político, y nosotros animamos a ambas partes a dar pasos en ese sentido».

«Les hemos dicho a los compañeros catalanes que tienen que intentar abstraerse de la complicada situación en la que están, para ver qué es mejor para Cataluña. Lo que tenemos no es perfecto, pero lo que puede venir puede ser peor. Hay que elegir entre lo posible o lo negativo», ha asegurado Ortuzar.

También le han preguntado sobre si el PNV podría llegar a algún tipo de acuerdo con Vox en el futuro. «Nosotros llevamos a gala que siempre hablamos con todo el mundo, pero con Vox se nos haría prácticamente imposible hablar. El PNV viene de una tradición exquisitamente democrática y de progreso, mientras Vox representa la vuelta a un pasado muy duro». Ortuzar ha recordado que «el PNV ha vivido la prohibición, la persecución y el exilio a causa de los parientes ideológicos de Vox, así que para nosotros sería terriblemente duro llegar a pactos con Vox».