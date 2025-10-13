Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendoza replica a Santano sobre las catas del TAV y le acusa de hacer política «sobre la falta de respeto»

La diputada general exige al Gobierno central que comiencen ya los sondeos para iniciar las obras de la conexión con Navarra del trazado del TAV

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:20

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha respondido hoy al secretario de Estado de Transportes, el socialista José Antonio Santano, en relación con ... el polémico retraso en las catas en la sierra de Aralar, que la responsable foral atribuye al Gobierno central. «Nos reafirmamos en que los retrasos afectan directamente a Gipuzkoa, a nuestra competividad, al proceso de descarbonización y a la vertebración de nuestro país», ha asegurado.

