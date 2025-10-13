Mendoza replica a Santano sobre las catas del TAV y le acusa de hacer política «sobre la falta de respeto»

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha respondido hoy al secretario de Estado de Transportes, el socialista José Antonio Santano, en relación con ... el polémico retraso en las catas en la sierra de Aralar, que la responsable foral atribuye al Gobierno central. «Nos reafirmamos en que los retrasos afectan directamente a Gipuzkoa, a nuestra competividad, al proceso de descarbonización y a la vertebración de nuestro país», ha asegurado.

Mendoza sale al paso de las últimas declaraciones de Santano, que la acusó de «faltar a la verdad» por decir que es el Gobierno central el responsable de los retrasos, y considera que «no compartimos su estilo de hacer política, más propia del estilo imperante en Madrid». En ese sentido ha asegurado que «el insulto y la falta de respeto no nos van a hacer temblar a la hora de defender los intereses de Gipuzkoa».

«Somos muy exigentes con los compromisos que adquirió el Estado, y eso eso pasa por exigir celeridad y diligencia», ha apuntado la mandatario peneuvista en un mensaje difundido a los medios.

Para Mendoza, la Diputación de Gipuzkoa «es y será leal» con todas las instituciones, «también en este caso donde nos jugamos tanto como territorio y como país, exigimos que empiecen de una vez esas catas y que estas tengan en cuenta el trazado que bordaearía la sierra de Aralar hasta Ezkio-Itsaso, tal y como se acordó».