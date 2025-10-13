Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Ignacio Asensio cruza la calle Hernani, con el ayuntamiento de Donostia y la Parte Vieja al fondo. Lobo Altuna
Secretario general del PSE de Gipuzkoa y teniente de diputada general

José Ignacio Asensio: «El traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia es malo para Gipuzkoa, perderá competitividad»

«El PSE no va a romper nada con el PNV mientras el acuerdo de gobierno se respete, pero si cambian tendremos que tomar cartas en el asunto»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:02

José Ignacio Asensio habla claro sobre los últimos choques con el PNV: «Los socialistas no vamos a romper nada, mientras el acuerdo de gobierno se ... respete». El secretario general del PSE de Gipuzkoa no entiende por qué desde hace unos meses los jeltzales «parece que han entrado en pánico electoral». Eso sí, discrepa de ellos sobre el futuro del Puerto de Pasaia.

