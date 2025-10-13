José Ignacio Asensio: «El traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia es malo para Gipuzkoa, perderá competitividad»

José Ignacio Asensio habla claro sobre los últimos choques con el PNV: «Los socialistas no vamos a romper nada, mientras el acuerdo de gobierno se ... respete». El secretario general del PSE de Gipuzkoa no entiende por qué desde hace unos meses los jeltzales «parece que han entrado en pánico electoral». Eso sí, discrepa de ellos sobre el futuro del Puerto de Pasaia.

–¿Le ha molestado la renuncia de Goia a la Alcaldía de Donostia a mitad de mandato?

–Es una decisión personal y no sé si de partido. Me hubiera gustado tener algún dato más y saber qué ha sucedido. Los rumores venían de lejos, entonces no sé si ha sido forzada. Faltan explicaciones, pero parece que obedece a urgencias electorales del propio PNV y no tanto a intereses de ciudad.

–¿Sale tocada la coalición de gobierno en San Sebastián?

–Veremos el talante que tiene Jon Insausti. El PSE hará valer el acuerdo de gobierno de coalición y nos toca un liderazgo claro de Ane Oyarbide y del equipo socialista, que creo que han hecho una magnífica labor. Había un cierto estancamiento por la falta de liderazgo de Goia en los últimos años.

–¿Pero la decisión de Goia puede tensionar la relación entre los socios también a otros niveles?

–Esto se circunscribe al Ayuntamiento. Hay que compartir los liderazgos muchísimo más. Tenemos que tener un respeto absoluto al acuerdo de gobierno y la presencia del PSE tiene que ser de igual a igual. Jon Insausti tendrá que demostrar que es capaz de liderar el Ayuntamiento y que engrasa con la coalición de gobierno, porque el que da estabilidad a este gobierno es el PSE.

–Ane Oyarbide ha afirmado en este periódico que está «preparada para ser alcaldesa de Donostia». Pero suenan nombres como Denis Itxaso y García Chueca. ¿Van a mover ficha?

–El PSE está feliz con el equipo que tenemos en el Ayuntamiento de San Sebastián. Nos parece que el liderazgo de Ane Oyarbide es claro. Y va a ser la candidata para las elecciones de 2027. Evidentemente, primero habrá que ver, llegado el momento, los procesos internos con los que hay que ser muy respetuoso. Nos tenemos que centrar en qué aporta Oyarbide que es frescura, juventud y experiencia dilatada en el Ayuntamiento.

–¿Qué le parece que el exalcalde Juan Karlos Izagirre vuelva a ser candidato de EH Bildu?

–Es volver al pasado y los donostiarras no quieren eso. Ya conocemos lo que fue la gestión de Izagirre como alcalde. No parece que tengan mucho relevo en Bildu.

–Goia llamó «charlatán» a Andueza y dijo que «le gusta provocar». ¿El PSE vio el comentario fuera de lugar?

–Totalmente. No sé si Goia se ha quitado el corsé... Pero la verdad es que cuando habla Andueza lo hace en nombre de todo el PSE y yo comparto todas sus declaraciones. Y a Andueza no se le calienta la boca, lo que hace es pedir respeto a los pactos de gobierno que tenemos con el PNV. Lo que no puede pretender el PNV es hacer valer el acuerdo de gobierno solo cuando le interesa. Al PSE se le respeta siempre. Y en el PSE no hay ningún tipo de fisura, eso hay que dejarlo claro sobre todo cuando salen en tromba Goia, Esteban, Bingen y luego viene Pradales a pedir calma. ¡Hombre!

–El PNV ha acusado a Andueza de romper un pacto verbal para tratar de rebajar la tensión entre los socios. ¿Puede explicarlo?

–No tengo ni idea. Escuché a Andueza responder ante las preguntas de los periodistas en el Parlamento Vasco, con total y absoluta calma, explicando la situación y por qué hacía esas manifestaciones. Y lo único que puedo decir es que comparto absolutamente lo que ha manifestado.

EUSKERA EN LAS OPES «Teníamos un decreto de perfiles acordado, pero el PNV ha cambiado por sus urgencias y competencia electoral con EH Bildu»

–Parece que en este escenario preelectoral los partidos se han puesto nerviosos. ¿Lo está el PSE?

–Lo que está haciendo el PNV me llama mucho la atención. Desde hace unos meses parece que han entrado en pánico electoral. No lo entiendo. Queda media legislatura. Ahora tenemos que negociar unos Presupuestos. Eso es lo que interesa a la gente.

–¿Teme que el PNV esté endureciendo su perfil para profundizar en acuerdos con Bildu por interés electoral?

–Es verdad que hay un cierto abandono, por su parte, de la centralidad política que históricamente hemos tenido ambos. El PSE no va a abandonar esa moderación. Que el PNV se quiere deslizar hacia Bildu, ellos verán. Pero lo que no se puede es hacer disputas en este ámbito y esconderlo luego en su programa cuando llega la campaña electoral. El PSE está y siempre estará por los consensos, por el acuerdo entre diferentes y el respeto a la pluralidad.

ALCALDÍA DE SAN SEBASTIÁN «Estoy feliz con el equipo que tenemos. El liderazgo de Ane Oyarbide es claro y va a ser la candidata para las próximas elecciones»

–¿Lo razonable es llegar amigablemente hasta el final de la legislatura o podría haber ruptura de gobierno si la alianza de PNV con Bildu va más allá?

–A ver qué pasa. Pero lo más importante es que mientras el acuerdo de gobierno se respete, nosotros no romperemos nada. Es verdad que si el PNV empieza a priorizar otras consideraciones o cambia las reglas de juego, el PSE tendrá que tomar cartas en el asunto. Somos leales al acuerdo de gobierno y al PNV le exigimos que lo sea.

CHOQUE CON EL SOCIO «Lo que está haciendo el PNV me llama mucho la atención. Hace meses que parece que han entrado en pánico electoral»

–Andueza ha afirmado que no hay una interlocución con Aitor Esteban como lo hubo con Andoni Ortuzar. ¿Qué está pasando?

–Entre los distintos mandatarios de los partidos tiene que haber una cierta relación de confianza y fluidez. Parece ser que con Aitor Esteban no hay eso. Debe preferir marcar su impronta sin consensuar con nosotros.

–¿Este escenario de tensión no se hubiera dado con Ortuzar?

–Parece que hubiera sido más fácilmente reconducible.

–En su caso, ¿la relación con la líder del PNV de Gipuzkoa también ha cambiado?

–Ya nos conocemos un poco. Pero cuando hacen discursos como el del pleno de política general, parece que quiere pasarle por independentista a Bildu.

–¿Se refiere a que PNV y EH Bildu pactaron iniciativas sobre el derecho a decidir en ese pleno?

–Así es. Eso tiene que estar enmarcado en la reforma del Estatuto. En la ponencia anterior había un consenso amplio que quedó en el camino y no se aprobó, y ahora parece que quieren darle una vuelta de tuerca y basarlo en el derecho a decidir, que no es más que un eufemismo para hablar del derecho a la independencia. Y en eso no vamos a estar. Si quieren hacer un país exclusivamente para nacionalistas, ellos verán.

–¿Qué opina de la afirmación de Otegi de que el PSE mantiene «viejas inercias del pasado» con el asunto de la euskera para «atraer a un determinado votante que siente el euskera como una amenaza»?

–El PSE no tiene problemas con el euskera. Teníamos un decreto de perfiles acordado. ¿Qué ha cambiado en el último año y medio? Las urgencias electorales del ámbito nacionalista y la competencia entre ellos. Ese nerviosismo no lo tiene el PSE. Nosotros tenemos una administración euskaldun. En la Diputación de Gipuzkoa acabamos de aprobar en todos los departamentos los planes de euskera. Respétese la normativa actual, que es suficiente.

–En pleno cierre de las transferencias, ha surgido un nuevo punto de disenso con el traspaso del Puerto de Pasaia. El PNV quiere quitarle la calificación de interés general. ¿Qué va a pasar?

–No sé con qué datos cuenta Maria Ubarretxena para hacer esa afirmación. Me hubiera gustado saber qué inversión quiere hacer. Creo que es una mala noticia para Gipuzkoa. ¿Queremos desclasificarlo para mejorar la competitividad del Puerto de Pasaia, y el de Bilbao no? Quitar esa calificación de interés general, que es el top de los puertos españoles, bajará el interés que pueden tener los cargadores. Se perderá la competitividad claramente. Además de mantener la calificación de interés general del Puerto de Pasaia los socialistas impulsaremos la plataforma logística de Lezo Gaintxurizketa como eje estratégico del territorio.

–El PSE pidió perdón a las víctimas de los GAL. ¿Cómo lo vivió?

–Lo viví como algo necesario. Como un paso en la convivencia.

–¿Falta que lo haga el PSOE?

–Nunca hemos hecho gala de lo que sucedió con los GAL y la consejera descalificó a los que lo hicieron. Además, Eneko Andueza ha dado un paso importante.